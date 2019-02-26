СМИ: Swedbank в Эстонии активно искал богатых российских клиентов

Bloomberg пишет, что эстонская ветвь Swedbank во время экономического кризиса активно завлекала богатых российских клиентов.
Банк привлекал людей, которые помогли бы выстроить международную единицу приватного банковского дела. Подавшим заявки обещали, что они будут работать в клиентами из РФ и стран СНГ.
На прошлой неделе в шведских новостях сказали, что Swedbank мог заниматься масштабным и систематическим обмыванием денег. Как пишет SVT Nyheter, под подозрением — 40 миллиардов шведских крон, которые двигались между сомнительными счетами в Swedbank и Danske. Сделки происходили в 2007-2015 годах.
По данным Bloomberg, международную единицу приватного банковского дела сосредоточена была на клиентах-нерезидентах. По словам анонимного источника, ее реорганизовали в 2009 году, но бизнес нерезидентов продолжал существовать.