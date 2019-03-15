СМИ: Swedbank предупреждали об отмывании денег и коррумпированном персонале в Эстонии, но банк ничего не предпринял

Аудитор также отметил риск того что сотрудники банка были в заговоре с подозрительными клиентами. Согласно данным издания, были отмечены десять прошлых сотрудников.

Когда шведский новостной портал SVT Nyheter написал как 50 клиентов, имеющих признаки того, что они могут быть связаны с отмыванием денег, смогли при помощи банка ”перебросить” 40 млрд шведских крон, Swedbank решил заказать внешний аудит у фирмы FRA, хотя исполнительный директор Swedbank Биргитт Бонненсен сначала не видела для этого необходимости.

Аудит описал ситуацию с эстонской ветвью Swedbank совсем не положительно. Согласно аудиту, в Эстонии имеются "большие нарушения обязанностей по предотвращению отмывания денег", и риски связаны с клиентами, которые не являются резидентами страны.

При этом в 2009 году эстонская ветвь Swedbank согласилась увеличить число клиентов-нерезидентов с большим риском, так как они приносили банку большой процент прибыли.

Один из источников сообщил, что внешний аудитор посоветовал Swedbank незамедлительно связаться с властями Швеции и Эстонии. Банк же проигнорировал этот совет и ничего не предпринял.

Биргитт Бонненсен, которая сейчас занимает должность исполнительного директора Swedbank, в 2011-2014 годах была руководителем деятельности банка в странах Балтии.