СМИ: судоходные фирмы ждут встречных шагов от правительства Финляндии насчет рейсов в Эстонию

Эстония сообщила вчера, что финны могут с 1 июня въезжать в нашу страну без обязанности проходить двухнедельный карантин. Но МИД Финляндии по-прежнему рекомендует избегать поездок с туристическими целями, и возвращающиеся из-за рубежа люди должны находиться на добровольном карантине, пишет Helsingin Sanomat.

"Разумеется, это ограничивает желание выезжать. Мы хотим, чтобы финское правительство было бы на одном курсе с Эстонией. Если по прибытию в Финляндию ждет карантин, то это может у многих отбить желание к поездке", - говорит руководитель по коммуникациям Tallink Silja Марика Нёйд.

Финское издание отмечает, что число пассажиров на паромах в любом случае ограничивается. Как Eckerö Line, так и Tallink планируют максимальную загрузку в половину от обычной. Такой же практики придерживается на своих курсирующих между Хельсинки и Таллинном судах и компания Viking Line.

На судах и в терминалах представители властей следят за соблюдением мер безопасности. Все судоходные компании ограничивают число посетителей и вводят особые правила в работу ресторанов. Так, например, на пароме Megastar (Tallink) в ресторане нет самообслуживания, а на судне Eckerö Line в ресторане самообслуживания порции уже упакованы или тарелки наполняет персонал. Применяются и другие меры противодействия распространению вируса.

В то же время, в ожидании решений финского правительства перевозчики пытаются понять степень готовности самих финнов к путешествиям. Это тоже своего рода загадка.

"По нашей оценке, поначалу поедут в шоп-туры и по делам. В конце лета быть может и отдыхающие, если это будет возможно", - сказал исполнительный директор Eckerö Line Тару Керонен.