СМИ: Следы фирмы Envestio, оказавшейся в поле зрения эстонской полиции, ведут в Латвию

Встречи блогера с представителями ENVESTIO проходили тоже в Риге, в Берга базаре. Владельцем фирмы является Евгений Кукин, за IT отвечает Валентин Кисел, а публичным лицом фирмы стала Лиене Мелдере. Ранее имя Мелдере прозвучало в скандале с растратами фондов ЕС при организации зарубежных поездок для Торгово-промышленной палаты — её фирма занималась организацией дорогих поездок.
Nekā personīgā не удалось связаться с Мелдере — её телефон был выключен, а по юридическим адресам её фирм журналистам не удалось найти реальных предприятий. В свою очередь, Кукин своим местом жительства указал квартиру в Пурвциемсе, но встреченная там женщина сказала журналистам, что Кукин здесь не живет. Кисела журналистам удалось найти в его доме недалеко от Риги, но он отказался с ними разговаривать. Эстонский филиал ENVESTIO зарегистрирован тоже в Риге — на улице Кр. Валдемара 38, однако среди офисов шестиэтажного здания такой фирмы журналисты не нашли.
На этом связи ENVESTIO с Латвией не заканчиваются. Передача выяснила, что основателем фирмы был предприниматель Сергей Сергеев, который вместе с женой через эту платформу собирал деньги на ремонт бывших общежитий РТУ у Кишэзерса. Сергеев в свое время создал платформу, но понял, что для её работы нужны большие деньги и обширная реклама, поэтому продал код платформы своему однокурснику по Стокгольмской школе экономики Евгению Кукину.
Незадолго до краха ENVESTIO, латвийцев и эстонцев в правлении фирмы сменили два немца — Аркадий Ганзин и Эдуард Ритсман. Судя по новостям, последний ранее был связан с некой бизнес-пирамидой — он помогал собирать деньги ”вечный двигатель”.
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