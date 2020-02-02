СМИ: Следы фирмы Envestio, оказавшейся в поле зрения эстонской полиции, ведут в Латвию

Предприятие ENVESTIO предлагало услуги краудфандинга. Оно собирало деньги с инвесторов и под высокие проценты передавало предпринимателям. Nekā personīgā отмечает, что на данный момент сфера краудфандинга не особо регулируется. В Эстонии самый либеральный подход к основанию таких платформ — заполнил один бланк и на следующий день твоя фирма в регистре финансовых учреждений. Проверка добросовестности создателей платформы остается на плечах инвесторов.

С 21 января домашняя страничка ENVESTIO больше не работает, а в эстонское Бюро по борьбе с экономическими преступлениями поступают жалобы от инвесторов, оставшихся без денег. По разным подсчетам ENVESTIO мог привлечь около 30 млн евро. Полиция начала уголовное дело. Сейчас правоохранительные органы выясняют, почему пропали деньги — из-за риска инвестиций или из-за мошенничества, сказала юрист Министерства финансов Эстонии Паула Соонтага.

Хотя домашняя страница ENVESTIO не работает, информация о фирме сохранилась на страничке блогера Йоргена Вольфа. Там в качестве примера реальных проектов, которые создавались при поддержке ENVESTIO, были показаны такие проекты, как завод древесных гранул в Тукумсе и рынок ”медленной еды” на углу улиц Барона и Бруниниеку в Риге. Все эти проекты действительно существуют.