СМИ: российский олигарх послал через Swedbank крупную сумму в США, тем самым нарушив санкции

Как утверждает программа, мажоритарный владелец российского производителя оружия "Калашникова" Искандер Махмудов послал с помощью Swedbank более миллиона евро своему партнерскому предприятию из США, Kalashnikov USA, несмотря на то, что международные санкции это запрещают.
В результате Swedbank теперь находиться под следствием у властей США.
После аннексии Крыма в 2014 году одним из предприятий, попавших под санкции, которому запретили предпринимательскую деятельность с США и Евросоюзом, был концерн "Калашников".
Владелец "Калашников" Махмудов — крупнейший клиент эстонского филиала Swedbank. Более миллиона евро были отправлены четырьмя переводами от предприятий, зарегистрированных на именуемых налоговым рам Британских Виргинских островах. Сумма была переведена на счета в Bank of America, которыми управляли ключевые лица из Kalashnikov USA.
Один из них — основатель и владелец предприятия, гражданин России, проживающий во Флориде.
Еще весной шведское телевидение сообщило, что Искандер Махмудов вместе с другими олигархами контролировал более 200 предприятий, имеющих счета в Swedbank. Через эти счета он отправлял сотни миллионов долларов в "налоговый рай".
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