СМИ: Путин поручил ввести электронные визы с 2021 года

Из поручения, с которым ознакомилось издание, следует, что электронные визы будут однократными и краткосрочными — до 16 дней. Обладатель такой визы сможет посещать РФ в туристических, деловых и гуманитарных целях, а также с гостевым визитом, передает Медуза.

По данным ”Коммерсанта”, в список стран, граждане которых смогут получать электронные визы в Россию, войдут Китай, Южная Корея, Япония, страны ЕС и не входящие в Евросоюз государства шенгенской зоны, а также, возможно, Новая Зеландия. Великобританию, Канаду и США включать в список пока не планируется.