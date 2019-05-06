СМИ: Иран использует "серый рынок" для продажи нефти

Как сообщает агентство Reuters, иранский чиновник не уточнил, что он имеет в виду под "серым рынком", однако назвал подобную торговлю "не мошенничеством, а ответом на санкции, которые ИРИ считает несправедливыми и незаконными".

"Мы мобилизовали все ресурсы нашей страны, осуществляется продажа нефти на "сером рынке", — сказал он.

Заместитель министра нефти Ирана также указал на необходимость срочного принятия мер в сфере экономики. "Нам потребуется принятие серьезных решений по финансовому и экономическому регулированию, и правительство работает над этим", — отметил он.

22 апреля Трамп решил не продлевать исключения из нефтяных санкций против Ирана, действие которых было возобновлено в ноябре 2018 года. Тогда Вашингтон ввел запрет на импорт иранской нефти, но разрешил крупнейшим импортерам продолжить закупки в течение шести месяцев.