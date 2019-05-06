06.05.2019, 08:10

СМИ: Иран использует "серый рынок" для продажи нефти

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NEWSru.com
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СМИ: Иран использует "серый рынок" для продажи нефти
Raheb Homavandi, Reuters / Scanpix

Тегеран мобилизует все ресурсы, в том числе использует "серый рынок" для продажи нефти, заявил заместитель министра нефти Ирана Амир Хосейн Заманини, комментируя последствия введения Вашингтоном антииранских санкций, а также отмены президентом США Дональдом Трампом продления исключений из них.

Как сообщает агентство Reuters, иранский чиновник не уточнил, что он имеет в виду под "серым рынком", однако назвал подобную торговлю "не мошенничеством, а ответом на санкции, которые ИРИ считает несправедливыми и незаконными".

"Мы мобилизовали все ресурсы нашей страны, осуществляется продажа нефти на "сером рынке", — сказал он.

Заместитель министра нефти Ирана также указал на необходимость срочного принятия мер в сфере экономики. "Нам потребуется принятие серьезных решений по финансовому и экономическому регулированию, и правительство работает над этим", — отметил он.

22 апреля Трамп решил не продлевать исключения из нефтяных санкций против Ирана, действие которых было возобновлено в ноябре 2018 года. Тогда Вашингтон ввел запрет на импорт иранской нефти, но разрешил крупнейшим импортерам продолжить закупки в течение шести месяцев.

Санкции против Ирана, включающие запрет на закупку нефти, были восстановлены Вашингтоном в ноябре 2018 года — вскоре после того, как Трамп принял решение об одностороннем выходе из Совместного всеобъемлющего плана действий. Однако при этом Белый дом на полгода вывел из-под действия новых ограничений восемь стран и территорий: Китай, Грецию, Индию, Италию, Японию, Южную Корею, Тайвань и Турцию.

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