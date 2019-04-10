СМИ: ЕЦБ начал расследование в отношении эстонского подразделения Swedbank

Европейский центральный банк возбудил расследование, чтобы установить, выполняло ли эстонское подразделение шведского банка Swedbank требования по борьбе с отмыванием денег, сообщил ERR со ссылкой на шведскую газету Dagens Nyheter.
По данным Dagens Hyheter, Финансовая инспекцияШвеции передала ЕЦБ составленный Swedbank отчет, касающийся его эстонской дочерней фирмы. Источник издания сообщил, что ЕЦБ хочет узнать, насколько хорошо в эстонском Swedbank знали, кто именно являются их клиентами.
По всей вероятности, банку предоставят срок около двух месяцев на устранение недостатков в работе.
Поскольку Швеция не входит в еврозону, то ее банковский сектор напрямую не регулируется ЕЦБ, а на эстонское подразделение Swedbank юрисдикция косвенно распространяется, тем более что речь идет о системообразующем для Эстонии банке.
ЕЦБ прямо не занимается расследованиями случаев отмывания денег, но может расследовать выполнение банками действующих регулятивных требований.