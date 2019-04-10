СМИ: ЕЦБ начал расследование в отношении эстонского подразделения Swedbank

По данным Dagens Hyheter, Финансовая инспекция Швеции передала ЕЦБ составленный Swedbank отчет, касающийся его эстонской дочерней фирмы. Источник издания сообщил, что ЕЦБ хочет узнать, насколько хорошо в эстонском Swedbank знали, кто именно являются их клиентами.

По всей вероятности, банку предоставят срок около двух месяцев на устранение недостатков в работе.

Поскольку Швеция не входит в еврозону, то ее банковский сектор напрямую не регулируется ЕЦБ, а на эстонское подразделение Swedbank юрисдикция косвенно распространяется, тем более что речь идет о системообразующем для Эстонии банке.

ЕЦБ прямо не занимается расследованиями случаев отмывания денег, но может расследовать выполнение банками действующих регулятивных требований.