СМИ: через Swedbank отмывали намного больше денег, чем предполагалось ранее

Ранее шведский новостной портал SVT Nyheter сообщил, что Swedbank мог на протяжение десяти лет заниматься масштабным и систематическим отмыванием средств.

По данным портала, согласно подозрению, через Swedbank прошло около 95 миллиардов шведских крон (9 млрд евро) подозрительных денег. Сумма почти в два раза больше той, что предполагалась изначально.

Swedbank сообщил, что серьезно займется обязательством раскрывать и предотвращать отмывание денег.