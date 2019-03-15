15.03.2019, 11:30
СМИ: через Swedbank отмывали намного больше денег, чем предполагалось ранее(27)
Через шведское отделение Swedbank на протяжении многих лет была отмыта намного большая сумма денег, чем предполагалось ранее, пишет Bloomberg.
Через шведское отделение Swedbank на протяжении многих лет была отмыта намного большая сумма денег, чем предполагалось ранее, пишет Bloomberg.
Ранее шведский новостной портал SVT Nyheter сообщил, что Swedbank мог на протяжение десяти лет заниматься масштабным и систематическим отмыванием средств.
По данным портала, согласно подозрению, через Swedbank прошло около 95 миллиардов шведских крон (9 млрд евро) подозрительных денег. Сумма почти в два раза больше той, что предполагалась изначально.
Swedbank сообщил, что серьезно займется обязательством раскрывать и предотвращать отмывание денег.
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