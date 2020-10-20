Смена тренда: в сентябре в Эстонии отмечено снижение потребления

”Если летние месяцы вселили в потребителей покупательский оптимизм, то в сентябре, со второй волной коронавируса, в плане потребления вернулась осторожность. По сравнению с летом, падение продемонстрировала сфера общественного питания, транспортный сектор по‑прежнему испытывает спад примерно на 10%, а также все еще сохраняется унылая ситуация в туристической сфере — чуть было уже повысившиеся показали вновь продемонстрировали более чем 60-процентное падение. При этом с приходом осени пострадали также туристические поездки внутри страны и в близлежащие страны. Например, только за сентябрь, на который пришлось и лопание так называемого ”пузыря балтийского туризма”, траты жителей Эстонии в Латвии снизились примерно на 60%, а потребление наших южных соседей у нас было на 40% меньше, чем еще месяц назад”, — прокомментировал итоги сентября руководитель по анализу клиентов и даталогии в SEB Baltikum Леннарт Китт.

Обороты продовольственных магазинов и супермаркетов, а также высокие показатели роста по хозяйственным товарам, которыми отмечались весна и лето, получили умеренное продолжение и в сентябре — по сравнению с осенью прошлого года наблюдался их рост до 7%. В сентябре начали снижаться затраты жителей Эстонии на сферу общественного питания: если в летние месяцы траты в этом секторе даже немного превышали прошлогодние показатели, то в сентябре мы видим 7-процентное снижение по сравнению с прошлым годом. Из всех возрастных групп, по-видимому, наиболее осторожны люди в возрасте от 36 до 50 лет, чье потребление уменьшилось более чем на 4%, если сравнивать сентябрь прошлого и этого годов. При гендерном сравнении обнаруживается, что потребление у мужчин снизилось больше, чем у женщин и в среднем было на 4% более осторожным, чем у женщин.

Анализ потребительского поведения в сентябре выполнен на основе данных клиентской базы SEB и рассматривает поведение как частных, так и бизнес-клиентов в обезличенной форме. С середины марта банк SEB анализирует изменения в финансовом и платежном поведении жителей Эстонии во время чрезвычайного положения и после него. С ключевыми сообщениями по этой теме можно ознакомиться в новостях, публикуемых на домашней странице банка с 26 марта.