Смартфон Huawei P smart 2021: готов ко всем вызовам современности

В этом году компания Huawei намерена продолжить разработку концепции успешной линейки смартфонов P smart и предоставить пользователям самое необходимое для современного и стильного образа жизни. Вот почему этой осенью компания представила новый Huawei P smart 2021. Что в этом телефоне такого особенного?

Камера: все необходимое

Производители смартфонов активно инвестируют в качество камер своих устройств. Это логичный шаг – во времена социальных сетей и удаленного общения камера особенно важна для каждого пользователя. Вот почему в новом Huawei P smart 2021 уделяют этому пристальное внимание.

48-мегапиксельная задняя камера устройства позволяет делать высококачественные фотографии с помощью сенсора 0,5 дюйма (f/1,8), который помогает уменьшить шум изображения и улучшить качество фотографий. Эти технологические функции дополняются технологией искусственного интеллекта (AI), которая помогает обеспечить лучшее разрешение фотографий при съемке ночью или в условиях низкой освещенности. Это особенно полезно, учитывая, что наиболее важным аспектом хорошей фотографии является правильная игра света и тени – без хорошего оборудования добиться этого трудно.

На передней панели Huawei P smart 2021 есть встроенная 8-мегапиксельная камера. Несколько лет тому назад самые популярные цифровые камеры имели вдвое меньше мегапикселей, поэтому качественный скачок телефонных камер по сравнению с ними огромен. В телефоне также есть функция искусственного интеллекта для «украшения», которая обеспечивает улучшение ваших фотографий в реальном времени, чтобы только что сделанным снимком без дополнительной обработки можно было незамедлительно делиться в социальных сетях.

Камера также оснащена сверхширокоугольным объективом с углом обзора 120 градусов, который позволяет снимать гораздо более широкое изображение, чем обычно. Таким образом можно удобно ловить моменты в компании друзей или снимать впечатляющие пейзажи во время путешествия. Что еще мы можем желать от камеры смартфона? Разработчики Huawei P smart 2021, похоже, объединили в ней все, что нужно для нашей цифровой повседневной жизни.

Huawei

Экран: яркий, но не утомляющий

Мы хотим наслаждаться как собственными фотографиями и записанными видео, так и другим видеоконтентом, который просматриваем в наших телефонах, на ярком и широком экране. Вот почему яркие и большие экраны телефонов являются необходимостью сегодняшнего дня.

Huawei P smart 2021 имеет диагональ экрана 6,67 дюйма и занимает 90 процентов передней панели телефона. Фронтальная камера плавно интегрируется в экран, а не в рамку, чтобы помочь вам получить плавное и безграничное взаимодействие с телефоном, ведь сейчас такая возможность – одна из актуальных потребностей пользователей телефонов. Это подтвердил опрос Huawei: 26% опрошенных потребителей в странах Балтии указали, что считают эту функцию одной из трех наиболее важных при выборе идеального интеллектуального устройства.

Кроме того, экран Huawei P smart 2021 имеет чрезвычайно высокое качество Full HD, поэтому вы без каких-либо проблем сможете смотреть самые разные видеоклипы и играть в игры на своем телефоне.

Думая о времени, которое потребители проводят возле экранов, разработчики Huawei P smart 2021 также позаботились о здоровье глаз. В телефоне есть эффективный фильтр синего света, который активируется функцией Eye Comfort. Это позволяет дольше пользоваться телефоном, не напрягая зрение.

Дизайн, которому присуща функциональность

Мы привыкли говорить о том, что смартфоны особенно практичны, потому что гаджеты и технологические решения в них помогают нам легче выполнять повседневные задачи. Но сегодня и дизайн телефона также выполняет четкую функцию – он может дополнить одежду, стиль, помочь более комфортно пользоваться телефоном или показать миру ваше отношение к жизни.

Разработчики Huawei P smart 2021 прекрасно осознают эту тенденцию и предлагают телефону яркие, современные и молодежные цвета. Пользователи смогут выбрать один из цветов, вдохновленных природой – сочный зеленый, золотистый как цвет заката или черный как полночь.

Кроме того, компания постаралась сделать и другие дизайнерские решения максимально функциональными. Например, кнопка разблокировки телефона расположена сбоку на корпусе Huawei P smart 2021, что обеспечивает легкий доступ в любое время. Но самое главное, что отныне она будет выполнять до четырех функций: разблокировку телефона, активацию голосового помощника, включение и выключение телефона и подтверждение отпечатка пальца для совершения платежей.

Huawei

Мощность: бесперебойная и стабильная работа – приоритет

В настоящее время функциональность телефона неотделима от его высокого качества и длительной работы – мы хотим первыми узнавать новости или в любой момент делиться своими мыслями в социальных сетях. Вот почему Huawei P smart 2021 имеет восьмиядерный процессор, а также последнюю версию программного обеспечения EMUI 10.1, что обеспечивает быструю и бесперебойную работу.

Телефон поддерживает технологию быстрой зарядки SuperCharge, поэтому не нужно беспокоиться о том, что батарея разрядится. Одной 10-минутной зарядки хватит, чтобы ваш телефон проработал два часа. А когда аккумулятор полностью заряжен, вам долго не придется беспокоиться о его подзарядке: аккумулятор емкостью 5000 мАч позволяет слушать музыку онлайн до 108 часов, работать в интернете в течение 12 часов или смотреть онлайн-видео в течение 23 часов.

Кроме того, внутренняя память устройства объемом 128 ГБ позволяет хранить в телефоне самые важные и веселые моменты жизни, много музыки и другой интересный контент. Кажется, что таким образом Huawei P smart 2021 еще раз напоминает, что в этом устройстве есть все необходимое сегодня, по доступной цене. Рекомендованная производителем рыночная цена телефона составляет всего 229 евро.