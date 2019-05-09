Смарт-совет от Elisa: почему важно обновлять программное обеспечение?

Все мы не раз видели сообщения на экранах телефонов, телевизоров и компьютеров о появлении новой версии программного обеспечения. Пользователь часто откладывает обновление из-за занятости или просто нежелания тратить на это время. Но каждое обновление имеет определенный смысл — оно закрывает брешь в защите, устраняет программный недочет или добавляет новую функцию. Руководитель подразделения частных клиентов Elisa Андрус Хийепуу назвал пять причин всегда иметь последнюю версию программного обеспечения.

Оптимальная защита

Любой производитель электроники постоянно тестирует программное обеспечение для обнаружения брешей в защите. При обнаружении бреши или просто ради повышения общего уровня защиты аппарата выпускается очередное обновление. Если пользователь долго откладывает обновление, аппарат подвергается всё большему риску попасть под контроль злоумышленников.

Виртуальные инфекции

Смартфоны, планшеты и ноутбуки так или иначе связаны друг с другом. Если необновленный аппарат подхватит вирус или иную вредоносную программу, это может привести к заражению других смарт-устройств дома, на работе или в кафе. Новейшее программное обеспечение эффективно защищает аппараты от распространения виртуальных инфекций. Тем более что в интернете нужно соблюдать правила кибергигиены.

Береги свои данные

В наши дни утечки и кражи данных случаются всё чаще, очень помогая мошенникам наживаться. Они используют сами либо продают личные данные и номера кредитных карточек ничего не подозревающих жертв, вызывая таким образом множество проблем. Своевременные обновления программного обеспечения аппарата повышают уровень защиты ценных личных данных пользователя.

Новые функции