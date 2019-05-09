Смарт-совет от Elisa: почему важно обновлять программное обеспечение?

Обновление — это по определению всегда что-то новое. Иногда в результате обновления аппарат совершенно бесплатно обретает новую функцию. Apple и Google ежегодно свободно распространяют свежие версии своих операционных систем, каждая из которых безопаснее прежней и содержит много полезных в повседневной жизни дополнений.
Максимальное удобство
Некоторые обновления исправляют ошибки в программном обеспечении, из-за которых аппарат перегревался, зависал или слишком быстро терял заряд. Не исключено и улучшение производительности в результате обновления. Например, смартфонные обновления иногда повышают скорость отклика или добавляют многозадачность. Обновления драйверов в компьютере обеспечивают более надежную работу.
Да, ради сиюминутного удобства обновления можно время от времени откладывать, но обычно есть смысл разрешить установку очередного обновления, когда аппарат не нужен, например перед сном. Следует обновлять операционную систему и отдельные программы в каждом аппарате для обеспечения максимальной надежности и безопасности системы и пользовательских данных.
Elisa Eesti (www.elisa.ee) является частью концерна Elisa и лидером эстонского рынка в сегментах телекоммуникационных услуг для частных клиентов и пользователей разговорных карт. Elisa также является ведущим поставщиком платных телевизионных услуг и вторым по величине поставщиком услуг постоянного подключения к интернету в Эстонии. В сотрудничестве с Santa Monica Networks предприятие разрабатывает защищенные решения для клиентов, нуждающихся в сетевой инфраструктуре и центрах обработки данных. Цель насчитывающего 1000 работников крупного предприятия — стать главным поставщиком телекоммуникационных и развлекательных услуг в Эстонии. Elisa предлагает всем клиентам услуги мобильной связи, постоянного подключения к интернету и телевидения, помогая фирмам и государственным организациям повышать уровень эффективности и безопасности через внедрение сетевых и инфраструктурных решений на базе информационных технологий. Оборот компании в 2018 году — 169,7 млн евро.