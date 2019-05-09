Смарт-совет от Elisa: почему важно обновлять программное обеспечение?

Новые версии программ появляются порой в неудобное время, поэтому пользователи часто откладывают процедуру обновления. Есть пять причин для своевременного обновления смарт-устройств.
Все мы не раз видели сообщения на экранах телефонов, телевизоров и компьютеров о появлении новой версии программного обеспечения. Пользователь часто откладывает обновление из-за занятости или просто нежелания тратить на это время. Но каждое обновление имеет определенный смысл — оно закрывает брешь в защите, устраняет программный недочет или добавляет новую функцию. Руководитель подразделения частных клиентов Elisa Андрус Хийепуу назвал пять причин всегда иметь последнюю версию программного обеспечения.
Оптимальная защита
Любой производитель электроники постоянно тестирует программное обеспечение для обнаружения брешей в защите. При обнаружении бреши или просто ради повышения общего уровня защиты аппарата выпускается очередное обновление. Если пользователь долго откладывает обновление, аппарат подвергается всё большему риску попасть под контроль злоумышленников.
Виртуальные инфекции
Смартфоны, планшеты и ноутбуки так или иначе связаны друг с другом. Если необновленный аппарат подхватит вирус или иную вредоносную программу, это может привести к заражению других смарт-устройств дома, на работе или в кафе. Новейшее программное обеспечение эффективно защищает аппараты от распространения виртуальных инфекций. Тем более что в интернете нужно соблюдать правила кибергигиены.
Береги свои данные
В наши дни утечки и кражи данных случаются всё чаще, очень помогая мошенникам наживаться. Они используют сами либо продают личные данные и номера кредитных карточек ничего не подозревающих жертв, вызывая таким образом множество проблем. Своевременные обновления программного обеспечения аппарата повышают уровень защиты ценных личных данных пользователя.
Новые функции
Обновление — это по определению всегда что-то новое. Иногда в результате обновления аппарат совершенно бесплатно обретает новую функцию. Apple и Google ежегодно свободно распространяют свежие версии своих операционных систем, каждая из которых безопаснее прежней и содержит много полезных в повседневной жизни дополнений.
Максимальное удобство
Некоторые обновления исправляют ошибки в программном обеспечении, из-за которых аппарат перегревался, зависал или слишком быстро терял заряд. Не исключено и улучшение производительности в результате обновления. Например, смартфонные обновления иногда повышают скорость отклика или добавляют многозадачность. Обновления драйверов в компьютере обеспечивают более надежную работу.
Да, ради сиюминутного удобства обновления можно время от времени откладывать, но обычно есть смысл разрешить установку очередного обновления, когда аппарат не нужен, например перед сном. Следует обновлять операционную систему и отдельные программы в каждом аппарате для обеспечения максимальной надежности и безопасности системы и пользовательских данных.
Elisa Eesti (www.elisa.ee) является частью концерна Elisa и лидером эстонского рынка в сегментах телекоммуникационных услуг для частных клиентов и пользователей разговорных карт. Elisa также является ведущим поставщиком платных телевизионных услуг и вторым по величине поставщиком услуг постоянного подключения к интернету в Эстонии. В сотрудничестве с Santa Monica Networks предприятие разрабатывает защищенные решения для клиентов, нуждающихся в сетевой инфраструктуре и центрах обработки данных. Цель насчитывающего 1000 работников крупного предприятия — стать главным поставщиком телекоммуникационных и развлекательных услуг в Эстонии. Elisa предлагает всем клиентам услуги мобильной связи, постоянного подключения к интернету и телевидения, помогая фирмам и государственным организациям повышать уровень эффективности и безопасности через внедрение сетевых и инфраструктурных решений на базе информационных технологий. Оборот компании в 2018 году — 169,7 млн евро.