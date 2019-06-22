22.06.2019, 12:30

Смарт-совет на Яанов день: как весело провести день с вашим смартфоном


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OnePlus 7
фото иллюстративноеFoto: Jan-Matthias Mandri, Delfi

День Ивана Купалы не за горами, и многие уже составили планы на отдых. Майлис Плооманн, глава отдела телекоммуникаций Elisa, дает советы о том, как успешно использовать ваш смартфон на отдыхе и позаботиться о том, чтобы он был в рабочем состоянии и после праздника.

Наступление Иванова дня для многих жителей Эстонии означает отдых, праздник и большие костры. Можно поехать в деревню или на острова и отодвинуть суету большого города на второй план. Большим помощником в праздновании Дня Ивана Купалы может стать ваш смартфон.

Музыка с вашего телефона


Портативные колонки очень популярны летом. Они используются как дома, так и на пляже, а также в походах, предлагая отличное качество звука по доступной цене. Если в Иванов день вы планируете кататься на свежем воздухе с друзьями вдали от электросети, портативный беспроводной динамик определенно поможет вам создать хорошее настроение. Лучшие модели водонепроницаемы и устойчивы к песку, поэтому вам не нужно беспокоиться об их безопасности.

Блок питания в вашем кармане


При съемке с помощью смартфона, просмотре фильмов, воспроизведении музыки или просмотре чемпионата мира по футболу быстро разряжается аккумулятор. Беспроводной акубанк может спасти ваш день, предоставив многократную зарядку для мобильного телефона. Аккумуляторная батарея может также использоваться для загрузки, например, портативного динамика или даже новых моделей ноутбуков с входом USB-C.

Установите на свой телефон защитное стекло и качественный чехол


Мы не можем предвидеть инциденты. Поэтому стоит задуматься об установке на телефон защитного стекла и качественного чехла, который защищает ваш телефон от падения. Опыт предыдущих лет показывает, что после Иванова дня в сервисных центрах длинные очереди на ремонт телефонов. Кроме того, установка нового экрана или замена корпуса обходится дороже, чем просто замена защитного стекла или чехла. В сервисе очищается внутренняя память телефона, и все данные, хранящиеся там, теряются.

Водостойкость — только не для морской воды


Водонепроницаемые и пыленепроницаемые телефоны становятся обычным явлением, и люди часто полагают, что теперь можно свободно плавать с телефоном. Это определенно не рекомендуется, и особенно не стоит погружать смартфон в морскую воду. Соленая вода может серьезно повредить даже водонепроницаемый мобильный телефон.

Если ваш телефон поврежден водой, вы должны обязательно его выключить, извлечь аккумулятор, высушить и при первой же возможности связаться с сервисным центром, где телефон почистят соответствующими средствами. Можно высушить телефон, положив его в рис, но ненадолго, потому что без очистки телефон продолжит окисляться, что может окончательно его повредить.

Где быстро починить смартфон?

ТОП


Если все же что-то случится с телефоном, и вам нужно будет быстро возобновить его использование, лучше всего доверить ремонт профессиональным техническим специалистам, например, в представительстве Fonum в торговом центре Кристийне в Таллине или в тартуском торговом центре Tartu Lõunakeskus. Fonum отличается от других точек обслуживания очень быстрым ремонтом. Поскольку компания активно следит за тем, какие устройства продаются в Эстонии, у них всегда есть в наличии самые популярные детали телефонов, и благодаря этому они могут предоставить ремонт для iPhone, Huawei, OnePlus и Samsung в течение часа. Кроме того, они также устанавливают защитные стекла и пленки.

Держи GPS активным


Подобно поломке гаджетов, после Иванова дня растет процент потери телефонов. Производители уже создали способ найти телефон в случае потери. Однако для этого требуется, чтобы на вашем телефоне был включен GPS, а в Google и Apple была разрешена функция позиционирования. Таким образом, вы можете позже отследить местоположение устройства с компьютера. Пользователи Android должны войти в систему через Google, пользователи iPhone — с помощью учетной записи iCloud. Затем вы можете следовать инструкциям, чтобы найти устройство, позвонить или заблокировать телефон.

Что делать, если ваш телефон украден?


Если ваш телефон попал в руки воришки, в отдельных случаях можно его найти с помощью позиционирования, что описано выше. Но если телефон уже выключен, надежды на его возврат мало.

В этом случае вы должны сначала закрыть свою SIM-карту, а затем подать соответствующее заявление в полицию и заблокировать мобильный телефон по уникальному серийному номеру или коду IMEI (International Mobile Equipment Identity), указанному в коробке смартфона или в учетной записи телефона в списке устройств. Это предотвращает использование телефона в эстонских сетях и усложняет жизнь вора.

Держать детей под присмотром с помощью приложения Põnniradar


Поскольку младшие члены семьи часто хотят гулять с друзьями в Иванов день, мы рекомендуем приобрести смарт-часы Põnniradar, которые информируют родителей о местонахождении ребенка. С помощью часов можно также звонить и считать шаги. Приложение могут использовать клиенты Telia или Tele2.

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