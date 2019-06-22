Смарт-совет на Яанов день: как весело провести день с вашим смартфоном



Мы не можем предвидеть инциденты. Поэтому стоит задуматься об установке на телефон защитного стекла и качественного чехла, который защищает ваш телефон от падения. Опыт предыдущих лет показывает, что после Иванова дня в сервисных центрах длинные очереди на ремонт телефонов. Кроме того, установка нового экрана или замена корпуса обходится дороже, чем просто замена защитного стекла или чехла. В сервисе очищается внутренняя память телефона, и все данные, хранящиеся там, теряются.



Водостойкость — только не для морской воды



Водонепроницаемые и пыленепроницаемые телефоны становятся обычным явлением, и люди часто полагают, что теперь можно свободно плавать с телефоном. Это определенно не рекомендуется, и особенно не стоит погружать смартфон в морскую воду. Соленая вода может серьезно повредить даже водонепроницаемый мобильный телефон.

Если ваш телефон поврежден водой, вы должны обязательно его выключить, извлечь аккумулятор, высушить и при первой же возможности связаться с сервисным центром, где телефон почистят соответствующими средствами. Можно высушить телефон, положив его в рис, но ненадолго, потому что без очистки телефон продолжит окисляться, что может окончательно его повредить.

Где быстро починить смартфон?



Если все же что-то случится с телефоном, и вам нужно будет быстро возобновить его использование, лучше всего доверить ремонт профессиональным техническим специалистам, например, в представительстве Fonum в торговом центре Кристийне в Таллине или в тартуском торговом центре Tartu Lõunakeskus. Fonum отличается от других точек обслуживания очень быстрым ремонтом. Поскольку компания активно следит за тем, какие устройства продаются в Эстонии, у них всегда есть в наличии самые популярные детали телефонов, и благодаря этому они могут предоставить ремонт для iPhone, Huawei, OnePlus и Samsung в течение часа. Кроме того, они также устанавливают защитные стекла и пленки.



Держи GPS активным



Подобно поломке гаджетов, после Иванова дня растет процент потери телефонов. Производители уже создали способ найти телефон в случае потери. Однако для этого требуется, чтобы на вашем телефоне был включен GPS, а в Google и Apple была разрешена функция позиционирования. Таким образом, вы можете позже отследить местоположение устройства с компьютера. Пользователи Android должны войти в систему через Google, пользователи iPhone — с помощью учетной записи iCloud. Затем вы можете следовать инструкциям, чтобы найти устройство, позвонить или заблокировать телефон.



Что делать, если ваш телефон украден?



Если ваш телефон попал в руки воришки, в отдельных случаях можно его найти с помощью позиционирования, что описано выше. Но если телефон уже выключен, надежды на его возврат мало.

В этом случае вы должны сначала закрыть свою SIM-карту, а затем подать соответствующее заявление в полицию и заблокировать мобильный телефон по уникальному серийному номеру или коду IMEI (International Mobile Equipment Identity), указанному в коробке смартфона или в учетной записи телефона в списке устройств. Это предотвращает использование телефона в эстонских сетях и усложняет жизнь вора.

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