Смарт-часы нового поколения Huawei Watch GT 2 Pro: прорывные технологии и первоклассный дизайн

В начале сентября компания Huawei представила новейшую модель в своей серии смарт-часов – Huawei Watch GT 2 Pro. Новинка получила множество улучшений, объединив в себе современный дизайн, первоклассные материалы и прорывные технологии.

Смарт-часы Huawei GT 2 Pro созданы в первую очередь для тех, кто хочет, чтобы смарт-устройства были функциональными, помогали в повседневных делах и профессиональной деятельности, но в то же время являлись современным и удачным дополнением стиля. В часах GT 2 Pro пристальное внимание уделено дизайну и материалам – легкий и прочный титановый корпус, устойчивое к царапинам сапфировое стекло и керамическая задняя панель придают устройству классический, качественный и элегантный облик. Для персонализации пользователь может добавлять собственные циферблаты.

Huawei Watch GT 2 Pro – не только аксессуар, но еще и идеальный компаньон для занятий спортом и поддержания здоровья. Новые смарт-часы дополнены инновационными функциями, поддерживающими физическую активность пользователя, движение на свежем воздухе и помогающими следить за состоянием здоровья. Система навигации GPS Route Back помогает ориентироваться на улице или в походе и прокладывает обратный маршрут для возвращения к исходной точке. Часы также предоставляют обзорную информацию о погодных условиях.

Huawei GT 2 Pro обеспечивает более сотни различных режимов тренировки, теперь включая гольф, горные лыжи, сноубординг и лыжный кросс. В режиме игры в гольф пользователь может, помимо прочего, анализировать направление удара, отслеживать средние значения ударов, темпа, скорости, расхода калорий и частоты сердечных сокращений. Часы также предлагают замедленную анимированную демонстрацию различных ударов. При занятии зимними видами спорта часы позволяют контролировать пульс, среднюю скорость, максимальный уклон, трассу и расстояние. Кроме того, часы сигнализируют, если какой-либо из измеренных показателей здоровья превышает нормальный уровень.

Часы GT 2 Pro оснащены запатентованной технологией мониторинга сердечного ритма Huawei TruSeen ™ 4.0+, которая позволяет пользователям круглосуточно контролировать свой пульс, насыщение крови кислородом, качество сна и уровень стресса. Часы немедленно сигнализируют, если частота пульса пользователя становится слишком высокой или низкой.

Huawei Watch GT 2 Pro отличаются долговечным аккумулятором, который благодаря интеллектуальной функции энергосбережения и специально разработанному чипсету позволяет часам работать в среднем до двух недель при нормальном ежедневном использовании. Возможность беспроводной зарядки устройства еще более упрощает использование.

Использование Huawei Watch GT 2 Pro стало невероятно плавным и комфортным благодаря множеству удобных интеллектуальных функций, которые позволяют интегрировать часы с другими устройствами. Например, при подключении к смартфону Huawei смарт-часы позволяют слушать музыку, получать оповещения о сообщениях, просматривать контакты и журнал звонков, совершать и принимать звонки. Также можно дистанционно управлять фотосъемкой с мобильного телефона и найти потерявшийся телефон.

Компания Huawei стремится объединить повседневные технологии с искусственным интеллектом и создать охватывающую все устройства стратегию Seamless AI life. Все новейшие продукты Huawei созданы с целью предоставить потребителям лучший опыт интеграции устройств в различных повседневных делах: от работы, мониторинга состояния здоровья и тренировок до развлечений.

С 21 сентября смарт-часы Huawei Watch GT 2 Pro доступны в предварительной продаже. Оформив предварительный заказ, вы получите в подарок дополнительную годовую гарантию и наушники Huawei FreeBuds 3i.

С 5 октября часы появятся в продаже в магазинах по всей Эстонии, их рекомендованная розничная цена составляет 299 евро.