Служба доставки еды Wolt вводит новую функцию для борьбы с распространением коронавируса

”В срочном порядке мы разработали дополнительную функцию для бесконтактной доставки заказа. Теперь в приложении стало еще проще отметить, чтобы курьер оставил бы заказ перед дверью во избежании личного контакта”, — сказала исполнительный директор Wolt в странах Балтии Лийз Ристал.

По словам Ристал, Wolt осуществляет мониторинг ситуации на всех рынках и следует рекомендациям официальных учреждений. Как курьеры-партнеры, так и рестораны могут сами решить, хотят ли они быть он-лайн или нет. ”Здоровье курьеров, клиентов и партнеров для нас является самым важным приоритетом. Поэтому мы отслеживаем ситуацию и уважаем решение тех курьеров, которые захотят остаться дома”, — говорит она.

Возможность доставки еды на дом поможет ресторанам пережить сложное время. ”Даже если рестораны будут вынуждены закрыть двери для посетителей, мы советуем не закрывать кухню и обслуживать клиентов при помощи доставки”, — говорит Ристал. Кроме того, Wolt отправил рекомендации для ресторанов по обеспечению дополнительной чистоты и созданию зоны приема курьеров, чтобы уменьшить количество социальных контактов.

По данным Европейского агентства по безопасности пищевых продуктов (EFSA), нет никаких доказательств того, что COVID-19 передается через продукты питания. Партнеры-курьеры не трогают еду и обычно не тратят больше нескольких минут на то, чтобы забрать заказ из ресторана и нескольких секунд, чтобы передать его клиенту.