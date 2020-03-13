13.03.2020, 14:26

Служба доставки еды Wolt вводит новую функцию для борьбы с распространением коронавируса

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Pildid Woltist
Pildid WoltistFoto: Wolt

В качестве дополнительных мер безопасности в условиях распространения вируса COVID-19 компания Wolt добавила новые функции. В приложении появилась новая кнопка, которая позволяет курьеру оставить заказ за дверью. Wolt ресторанам советует не закрывать кухни.

”В срочном порядке мы разработали дополнительную функцию для бесконтактной доставки заказа. Теперь в приложении стало еще проще отметить, чтобы курьер оставил бы заказ перед дверью во избежании личного контакта”, — сказала исполнительный директор Wolt в странах Балтии Лийз Ристал.

По словам Ристал, Wolt осуществляет мониторинг ситуации на всех рынках и следует рекомендациям официальных учреждений. Как курьеры-партнеры, так и рестораны могут сами решить, хотят ли они быть он-лайн или нет. ”Здоровье курьеров, клиентов и партнеров для нас является самым важным приоритетом. Поэтому мы отслеживаем ситуацию и уважаем решение тех курьеров, которые захотят остаться дома”, — говорит она.

Возможность доставки еды на дом поможет ресторанам пережить сложное время. ”Даже если рестораны будут вынуждены закрыть двери для посетителей, мы советуем не закрывать кухню и обслуживать клиентов при помощи доставки”, — говорит Ристал. Кроме того, Wolt отправил рекомендации для ресторанов по обеспечению дополнительной чистоты и созданию зоны приема курьеров, чтобы уменьшить количество социальных контактов.

По данным Европейского агентства по безопасности пищевых продуктов (EFSA), нет никаких доказательств того, что COVID-19 передается через продукты питания. Партнеры-курьеры не трогают еду и обычно не тратят больше нескольких минут на то, чтобы забрать заказ из ресторана и нескольких секунд, чтобы передать его клиенту.

Wolt искренне просит клиентов и партнеров быть терпеливыми, поскольку служба поддержки получает больше вопросов, чем обычно. Для ответа может потребоваться немного больше времени. Wolt также делает все возможное, чтобы доставка еды на дом функционировала, но только случае, когда будет полная уверенность в обеспечении безопасности и благополучия курьеров и клиентов.

Коронавирус COVID-19

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны обратиться к своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
  • Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.
  • После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.
  • Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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