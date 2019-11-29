СЛУХИ ПОДТВЕРДИЛИСЬ| Торговый центр T1 ждет грандиозная перестройка, там появится спа-центр

По его словам, некоторые магазины уже начали переезжать. В ходе перестройки планируется расширить развлекательную часть и построить СПА-центр.
«Мы уже давно хотели повысить долю развлекательных услуг. Разговоры о том, что в центре появится СПА для взрослых, соответствуют действительности. Большие бассейны в имеющийся здании мы построить не может», - сказал он и добавил, что сейчас ведется анализ того, какую нагрузку способны выдержать несущие конструкции.
«Некоторые магазины уже переехали. Скоро переедут другие”, - отметил Реммелькор. Он сказал, что очень доволен детским центром Super Skypark и что пришло время предложить что-то и взрослым.
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