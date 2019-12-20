Слухи не подтвердились: продаваемый в Эстонии норвежский лосось оказался не ядовитым(2)
В конце лета-начале осени пресса писала о распространяющих со скоростью света страшилках о ”ядовитом норвежском лососе”. На этой неделе от Ветеринарно-продовольственного департамента поступили последние результаты проб продающейся в Эстонии красной рыбы, пишет Maaleht.
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