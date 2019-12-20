Слухи не подтвердились: продаваемый в Эстонии норвежский лосось оказался не ядовитым

Первые результате пришли уже в середине ноября и никаких отклонений от нормы не выявили. Результаты 12 дополнительных проб пришли в среду, и они тоже оказались ”чистые”. 5 образцов было взято из лососи и 7 — из форели.

По словам ведущего специалиста продовольственного отдела департамента Эбе Мейтерн, все показатели оказались ниже предельных норм, установленных постановлением комиссии 1881/2006.