20.12.2019, 13:49

Слухи не подтвердились: продаваемый в Эстонии норвежский лосось оказался не ядовитым

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Pilt MV Wooli uue tööstuskompleksi avamiselt 2010. aastal
Pilt MV Wooli uue tööstuskompleksi avamiselt 2010. aastalFoto: Ilmar Saabas

В конце лета-начале осени пресса писала о распространяющих со скоростью света страшилках о ”ядовитом норвежском лососе”. На этой неделе от Ветеринарно-продовольственного департамента поступили последние результаты проб продающейся в Эстонии красной рыбы, пишет Maaleht.

Первые результате пришли уже в середине ноября и никаких отклонений от нормы не выявили. Результаты 12 дополнительных проб пришли в среду, и они тоже оказались ”чистые”. 5 образцов было взято из лососи и 7 — из форели.

По словам ведущего специалиста продовольственного отдела департамента Эбе Мейтерн, все показатели оказались ниже предельных норм, установленных постановлением комиссии 1881/2006.

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