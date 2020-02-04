СЛУХИ | Маргус Линнамяэ ведет бизнес с KFC в России?

Невозможно сказать, что владелец Postimees Линнамяэ ведет бизнес KFC у восточного соседа, но невозможно утверждать, что не ведет. Почему-то говорят, что он ведет там бизнес.

Маргус Линнамяэ на запросы по электронной почте не ответил. А его ближайшие соратники отметили, что скорее не комментировали бы эту тему.

Apollo Group приобрела в Эстонии права на франшизу популярной американской сети ресторанов KFC. В России в последние годы тоже стремительно меняли бизнес-партнеров.

"К сожалению, не могу в этом помочь", — сказал руководитель представляющей KFC в Эстонии Apollo Яанус Виханд в ответ на просьбу о комментарии, ведет ли Линнамяэ бизнес с KFC в России. "Я такого, что он связан с бизнесом KFC в России, не знаю и ни разу не сталкивался с таким слухом".

Бизнес-партнер Маргуса Линнамяэ Ивар Венделин ответил по телефону из Москвы, что он воспользовался бы возможностью и не комментировал бы эту тему, через какую фирму Линннамяэ участвует в бизнесе KFC в России.

"Я воспользовался бы возможностью и не комментировал бы эту тему", — сказал Венделин, который поинтересовался, откуда такая тема вообще возникла.