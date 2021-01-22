Словно Lidl уже в Эстонии: производители молока не хотят поддаваться ценовому давлению торговцев

Молоко предприятиям Maxima и Prisma продает фирма Valio. По словам его руководителя Майдо Соловьева, магазины продают молоко по цене ниже себестоимости, но для производителя это все равно окупается.

"Цена на сырое молоко выросла за последние шесть месяцев, и наши цены для клиентов также выросли", — сообщил он.

Как Соловьев, так и директор по продажам предприятия Farmi Аллан Тохвер уверены, что торговые сети готовятся к приходу на рынок сети Lidl.

По словам Тохвера, предприятие Maag Grupp, представляющее отечественные марки Tere и Farmi, такое снижение цен себе позволить не может. Давление торговых сетей ощутила и эта компания.

Директор по развитию Baltic Agro Маргус Амеэрикас рассказал в радиопередаче Vikerhommik, что несмотря на ценовую войну фермерам за молоко меньше платить не стали, однако такие цены позволяют прожить, но не инвестировать.