Сланцевое масло и электроэнергия испортили показатели эстонского экспорта

Снижение экспорта не имеет под собой широкой основы

Экспорт товаров, произведённых в Эстонии, в июле сократился на одну десятую в годовом сравнении, но это снижение было связано в основном с резким сокращением экспорта продукции из сланцевых масел и электроэнергии. Без учета этих товаров экспорт вырос бы на 4%. Снижение экспорта продукции из сланцевого масла во многом было связано с высокой сравнительной базой прошлого года, когда эта группа товаров демонстрировала очень сильный рост. Таким образом, снижение экспорта не имеет под собой широкой основы.

В то время как в целом экспорт товаров, произведенных в Эстонии, резко замедлился в этом году (с почти 13% в прошлом году до всего лишь 2% в этом), без учета продукции из сланцевого масла и электричества рост замедлился лишь незначительно (6% в прошлом году и 5% в текущем).

Слабый внешний спрос ещё не оказал существенного влияния на эстонский экспорт