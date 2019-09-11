Сланцевое масло и электроэнергия испортили показатели эстонского экспорта

Слабый внешний спрос еще не оказал существенного влияния на эстонский экспорт, говорится в очередном экономическом анализе Swedbank.
Снижение экспорта не имеет под собой широкой основы
Экспорт товаров, произведённых в Эстонии, в июле сократился на одну десятую в годовом сравнении, но это снижение было связано в основном с резким сокращением экспорта продукции из сланцевых масел и электроэнергии. Без учета этих товаров экспорт вырос бы на 4%. Снижение экспорта продукции из сланцевого масла во многом было связано с высокой сравнительной базой прошлого года, когда эта группа товаров демонстрировала очень сильный рост. Таким образом, снижение экспорта не имеет под собой широкой основы.
В то время как в целом экспорт товаров, произведенных в Эстонии, резко замедлился в этом году (с почти 13% в прошлом году до всего лишь 2% в этом), без учета продукции из сланцевого масла и электричества рост замедлился лишь незначительно (6% в прошлом году и 5% в текущем).
Слабый внешний спрос ещё не оказал существенного влияния на эстонский экспорт
В целом по стране сокращение экспорта было связано главным образом с сокращением экспорта продукции из сланцевого масла в Саудовскую Аравию и Сингапур, в то время как экспорт товаров увеличился в США (устройства мобильной связи) и Данию (продукция из сланцевого масла). Ясно, что картина значительно варьируется от страны к стране, но в целом экспорт в Европейский союз, на который приходится 70% экспорта Эстонии, увеличился. Снижение экспорта товаров произошло за счет стран, не входящих в Евросоюз.
Таким образом, можно сказать, что ослабленный внешний спрос пока не оказал существенного влияния на эстонский экспорт. Однако ожидания роста экспорта в эстонских компаниях продолжают снижаться. Рост импорта у основных торговых партнеров Эстонии в этом году резко замедлился, а в некоторых странах он даже снизился. По нашим прогнозам, в следующем году внешний спрос продолжит ослабевать, что, вероятно, также замедлит рост экспорта Эстонии.
Снижение импорта производственных ресурсов указывает на замедление роста объемов производства
Хотя в июле импорт товаров увеличился на 5%, их средний рост за первые семь месяцев этого года значительно замедлился. Импорт как капитальных товаров, так и ресурсов снизился, что говорит о замедлении роста производства и экспорта. В то же время рост импорта товаров народного потребления и легковых автомобилей даже немного улучшился по сравнению с предыдущим годом. Импорт автомобильного топлива также увеличился. Это связано с быстрым ростом заработной платы и сохраняющимся высоким уровнем потребления при высоком уровне доверия потребителей.
Ожидается, что в следующем году рост потребления немного замедлится. Импорт товаров рос такими же темпами, как и экспорт за первые семь месяцев этого года. Замедление роста объемов производства, инвестиций и частного потребления в следующем году также должно сдерживать рост импорта.
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