Скорой помощи предлагают бесплатное моторное масло

”На сегодняшний день предложение приняли больницы в Нарве и в Курессааре, однако, к сожалению, еще не все медицинские учреждения получили нашу помощь”, — сказал член правления Inter Cars Eesti OÜ Вадим Шкатов. ”Понятно, что сейчас все загружены, поэтому в условиях кризиса обслуживать автопарк сложнее обычного. В некоторых больницах и отделениях скорой помощи используют новые автомобили, которые необходимо обслуживать только в представительстве марки”.

Масло можно получить для всех автомобилей, которые ежедневно используют для оказания неотложной медицинской помощи или транспортировки больных.

”Если какое-то отделение скорой помощи или больница еще не получили наше предложение, но заинтересованы в нем, мы просим связаться с нами”, — добавил Шкатов. ”Мы долгое время сотрудничаем с польским заводом одного из крупнейших мировых производителей масел и смазочных материалов Total и безоговорочно доверяем качеству их продуктов премиум-категории”.

Для того, чтобы воспользоваться предложением, необходимо отправить в компанию Inter Cars Eesti OÜ список имеющихся в эксплуатации транспортных средств, их спецификации и при возможности информацию о моторном масле, которое использовалось ранее.

Inter Cars благодарит всех, кто помогает бороться с распространением пандемии и спасать жизни, и призывает другие предприятия из сектора техники по возможности предлагать свою помощь.