Скоро все посылки из Китая будут облагаться налогом. Что изменится для потребителей?

Сейчас заказанные из Китая или других третьих стран товары стоимостью менее 22 евро налогом с оборота не облагаются, но с января 2021 года все изменится.

”С 2021 года нужно будет декларировать и платить налог со всех почтовых и курьерских посылок из третьих страх, посланных фирмой частному лицу. Сейчас нужно декларировать только те посылки, стоимость которых превышает 22 евро”, — сказала руководитель отдела развития таможенных услуг Налогово-таможенного департамента Урсула Риймаа.

В 2019 году в Omniva поступило около 11 млн посылок, примерно 5,5 млн из них — из Китая. Стоимость 80% прибывших из Китая посылок была ниже 22 евро.

”Забегая вперед, скажу, что для потребителя это, скорее всего, не будет значить ничего, поскольку средняя посылка из Азии стоит 10-20- евро и добавление 20% налога с оборота увеличит стоимость посылки лишь на какие-то центы”, — сказал исполнительный директор союза э-торговли Тыну Вяэт.

Что касается технической стороны, то крупные платформы продаж и э-магазины должны будут декларировать свои продажи. Налоговые и таможенные ведомства разных страх будут сотрудничать друг с другом.

”Как уже было сказано, скорее всего, потребитель не ощутит подорожания товаров, например, с eBay и Amazon. Самому ничего декларировать не придется. Продавцы будут обязаны платить налог с оборота с каждого заказа той стране, из которой был сделан заказ”, — пояснил Вяэт.

”По нашей оценке в этом году Эстония недополучит несколько десятков миллионов евро налога с оборота. В 2019 году в Эстонии объемы э-продаж составили примерно 1,4 млрд евро. Половина этого объема пришла из-за границы, львиная доля — из Азии”, — отметил Вяэт.

Он называет перемены долгожданными и положительными, ведь страны смогут получить налоговую прибыль с товаров, которые заказывают их граждане. ”Европейские продавцы приблизятся с точки зрения прав к азиатским и декларирование станет более простым. Если бы этом не говорилось, то потребитель бы и не заметил разницы. Совершение покупок в интернете останется таким же простым, как и раньше”.