Скоро все посылки из Китая будут облагаться налогом. Что изменится для потребителей?(1)
Со следующего года заказанные из-за пределов ЕС товары будут облагаться налогом, пишет Eesti Päevaleht.
Со следующего года заказанные из-за пределов ЕС товары будут облагаться налогом, пишет Eesti Päevaleht.
Сейчас заказанные из Китая или других третьих стран товары стоимостью менее 22 евро налогом с оборота не облагаются, но с января 2021 года все изменится.
”С 2021 года нужно будет декларировать и платить налог со всех почтовых и курьерских посылок из третьих страх, посланных фирмой частному лицу. Сейчас нужно декларировать только те посылки, стоимость которых превышает 22 евро”, — сказала руководитель отдела развития таможенных услуг Налогово-таможенного департамента Урсула Риймаа.
В 2019 году в Omniva поступило около 11 млн посылок, примерно 5,5 млн из них — из Китая. Стоимость 80% прибывших из Китая посылок была ниже 22 евро.
”Забегая вперед, скажу, что для потребителя это, скорее всего, не будет значить ничего, поскольку средняя посылка из Азии стоит 10-20- евро и добавление 20% налога с оборота увеличит стоимость посылки лишь на какие-то центы”, — сказал исполнительный директор союза э-торговли Тыну Вяэт.
Что касается технической стороны, то крупные платформы продаж и э-магазины должны будут декларировать свои продажи. Налоговые и таможенные ведомства разных страх будут сотрудничать друг с другом.
”Как уже было сказано, скорее всего, потребитель не ощутит подорожания товаров, например, с eBay и Amazon. Самому ничего декларировать не придется. Продавцы будут обязаны платить налог с оборота с каждого заказа той стране, из которой был сделан заказ”, — пояснил Вяэт.
”По нашей оценке в этом году Эстония недополучит несколько десятков миллионов евро налога с оборота. В 2019 году в Эстонии объемы э-продаж составили примерно 1,4 млрд евро. Половина этого объема пришла из-за границы, львиная доля — из Азии”, — отметил Вяэт.
Он называет перемены долгожданными и положительными, ведь страны смогут получить налоговую прибыль с товаров, которые заказывают их граждане. ”Европейские продавцы приблизятся с точки зрения прав к азиатским и декларирование станет более простым. Если бы этом не говорилось, то потребитель бы и не заметил разницы. Совершение покупок в интернете останется таким же простым, как и раньше”.
По словам Вяэта, некоторые схемы вступающая в силу поправка не регулирует. ”Сейчас некоторые прикрываются тем, что занижают на упаковке действительную стоимость товара. Несомненно, некоторые продавцы продолжат указывают более низкую стоимость и декларировать ”подарки”, но время покажет, как таможенные службы каждой страны будут с этим справляться”.
”Наряду с налогом с оборота большой проблемой являются налоги и требования по защите окружающей среды, упаковке и переработке”, — добавляет Вяэт. Он говорит, что в ЕС для производителей действует много требований, что повышает стоимость товара. Необходимо, по его словам, иметь в виду, что права европейского потребителя и законы действуют только в ЕС. Право на возврат покупки в течение 14 дней, возврат денег, гарантия в два года и прочее действует только при совершении покупки в Эстонии и ЕС.
Руководитель по связям с общественностью Omniva Маттиас Кайв поясняет, что целью изменений является обеспечение справедливой конкуренции и равных условий для продавцов Европы и других стран.
По словам Кайва, есть два варианта декларирования: либо налог с оборота товара оплачивается уже в э-магазине, либо по прибытии товара в Эстонию. Он отмечает, что при поступлении посылки в Эстонию для того, чтобы пустить ее в свободный оборот, ее необходимо задекларировать, даже если налог уплачен в э-магазине. ”В будущем это должно происходить непринужденно и автоматизировано. Некоторые действия можно будет совершить уже на основании предварительной электронной информации о посылке. Но сейчас еще рано говорить о том, как этот процесс будет выглядеть, каковы будут расходы на услугу и как это отразиться на потребителе”, — говорит представитель почтовой фирмы.
Чтобы читать материалы Delfi было комфортнее, вы можете приобрести комплексный пакет или пакет без рекламы.
В Пензе была жестоко убита 14-летняя девочка: подробности
Пара купила хилый дом, но через 2 месяца он стал совсем другим
Названа привычка, открывающая коронавирусу дорогу в организм
«Начинается всё не так и серьёзно»: Песков высказался о COVID–19