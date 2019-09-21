21.09.2019, 08:11

"Скоро ты больше ничего не будешь знать". Странная кампания в социальных сетях запугивает потребителей


rus.delfi.ee
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Piima- ja mahlatooted pärast suhkrumaksu
Piima- ja mahlatooted pärast suhkrumaksuFoto: Argo Ingver

На пакете молока указано "продукт Эстонии", но надпись рядом гласит "Молоко не из Эстонии". Парадокс? Именно такое требование Евросоюза распространяется на всех производителей с апреля следующего года.

В ленте новостей Facebook эстоноземельце все чаще видят агрессивную рекламу, которая практически запугивает потребителей: "С 2020 года ты больше ничего не будешь знать". Под "ничего" подразумевается, что с 2020 мы больше не будем знать, откуда поступили продукты, которые мы покупаем.

Реклама призывает присоединиться к общеевропейской кампании по корректной маркировке еды Eat ORIGINal. Это направленная Еврокомиссии петиция, которую создали организации, объединяющие фермеров и производителей из Италии, Франции и Греции. Цель — к октябрю собрать миллион подписей граждан ЕС. Сейчас петицию подписали уже почти 900 000 человек.

В описании объясняется, что цель петиции — сделать цепочку поставки более прозрачной для потребителя, тем самым предотвратив обман со стороны производителей. Отмечается, что отсутствие информации о происхождении содержащихся в продуктах ингредиентов может поставить под угрозу здоровье граждан ЕС.

Kuvataõmmis

Проблема заключается в том, что прикладные акты постановления о пищевой информации до сих пор не приняты. Однако они вступят в силу в апреле и заставят производителей отмечать отмечать основную составляющую пищевого продукта. Оповещать потребителя о происхождении основной составляющей нужно лишь в том случае, если на упаковке в указана происхождение продукта — оно указывается на добровольной основе и может представлять из себя не только текст, но и картинки и символы, например, флаг страны или цвета флага.

Таким образом, если на упаковке есть отметка о происхождении пищевого продукта, то производитель обязан указывать и происхождение его основной составляющей. Постановление же дает потребителям свободу, указать ли в происхождении основной составляющей "ЕС/извне ЕС" или же просто "не из Эстонии". Например, на пакете молока может быть указано "продукт Эстонии", но надпись рядом будет "Молоко не из Эстонии" или "Молоко из ЕС".

Руководитель Союза пищевой промышленности Эстонии Сирье Потисепп не понимает, чего хотят добиться организаторы петиции, так как Европарламент принля данное постановление и оно будет действовать с апреля 2020 года.

"Кто-то все еще пытается будто бы получить прибыль. Кажется, что там есть политический подтекст, и лично я уж точно не поддержу такое. При возможности я всегда предпочитаю эстонское и, покупая товары, которые мне нравятся, я знаю, с какого пищевого производства они поступили и кем они сделаны, и не должна разочароваться. Считаю такое потребительское поведение естественным. Протекционистские призывы крупных стран я не поддерживаю!" — заявила Потисепп.

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