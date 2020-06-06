06.06.2020, 20:45

Скоро на рынках появится молодой эстонский картофель. Но стоить он будет немало

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Скоро на рынках появится молодой эстонский картофель. Но стоить он будет немало
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Если молодой картофель поступил в продажу до Яанова дня, то будет стоить на рынке дороже, чем клубника из Греции, пишет Maaleht.

Хозяин хутора Нурме в Харьюмаа Аарне Арро почти каждый день бывает на своем картофельном поле. ”Если я успею и первым начну продавать на Ныымеском рынке свой картофель, то смогу просить шесть евро за килограмм”, — говорит он. По его словам, потребители высоко ценят выращенный местными фермерами картофель и готовы за него сильно переплачивать. Если же в продажу поступит много свежей картошки, то к Яанову дню цены упадут до четырех евро, а далее — еще больше.

В Южной Эстонии ситуация та же. Выращивающие картофель фермеры находятся, что называется, на низком старте и надеются, что именно им удастся первыми приступить к сбыту урожая.

"Самое раннее, когда начинали продавать молодой картофель, — это 5 июня, но в этом году погода была переменчива, поэтому этот срок отодвигается как минимум на десять дней”, — говорит владелец действующей в Вырумаа фирмы Kauri Kartuli OÜ Кальви Кыва.

В этом году Арро посадил меньше картофеля, чем в прошлом. ”Нет никакого смысла выращивать много, если никто не покупает. Я же не по тоннам вожу на рынок, а по килограммам”, — говорит он. В прошлом году у него купили не весь картофель, который он вырастил, и часть пришлось утилизировать.

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