Скоро мошенникам будет где разгуляться: преступники нацелились на пенсионные накопления эстоноземельцев

Проживающей на Сааремаа женщине позвонил русскоязычный мужчина и предложил заняться инвестициями в интернете. В общей сложности женщина перевела ему около 19 500 евро. Все это произошло весной прошлого года, но в полицию жертва обратилась лишь недавно. Уголовное дело было возбуждено 7 октября, однако, как показывает практика, таких преступников найти невозможно.

Сейчас людей, у которых есть свободные крупные суммы, не так много, но вскоре их количество сильно вырастет. Первые выплаты людям, пожелавшим вывести свои накопления из второй ступени, будут произведены в сентябре следующего года.

Правительство Эстонии неоднократно критиковало пенсионные фонды и подчеркивало, что с пенсионной реформой люди сами смогут инвестировать свои деньги. Скорее всего, эти слова услышат не только жители Эстонии, но и финансовые мошенники. Случаев инвестиционных и финансовых обманов становится все больше. За 10 месяцев этого года Департамент государственной инфосистемы получил в четыре раза больше соответствующих сообщений, чем за тот же период прошлого года.

По словам руководителя криминального бюро Пыхьяской префектуры Департамента полиции и погранохраны Урмета Тамбре, в этом году было зарегистрировано 130 случаев, когда люди попадались на удочку инвестиционных мошенников и оставались без денег. Общий ущерб составил около 4,7 млн евро, что на 1,3 млн евро больше, чем за весь прошлый год.

При это среди жертв не только пожилые люди, но и люди среднего возраста и молодые.

По словам руководителя отдела фондов SEB Varahaldus Эндрико Выкрлаева, инвестиционные мошенники, как правило, звонят по телефону, говорят на русском или английском языках. ”Не нужно пускаться в дискуссии с такими людьми, и не надо отвечать на их вопросы. Самое правильное — положить трубку. И нет такого, что вы останетесь только без определенной суммы. Нет, вы лишитесь всех денег, поскольку никакого инвестирования, конечно же, не происходит”, — предупреждает он.

Инвестор и автор портала Rahafoorum.ee Таави Пертман говорит, что никто не будет связываться с простыми людьми и делать им предложения об инвестировании, которые действительно будут разумны. Ни по телефону, ни в торговом центре, ни по электронной почте, ни по другим подобным каналам.