08.11.2020, 18:21

Скоро мошенникам будет где разгуляться: преступники нацелились на пенсионные накопления эстоноземельцев

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Скоро мошенникам будет где разгуляться: преступники нацелились на пенсионные накопления эстоноземельцев
Valdek Alber

В этом году инвестиционные мошенники выманили у жителей Эстонии 4,7 млн евро. Но самое хлебное время для преступников наступит в следующем году, когда отказавшиеся от второй ступени люди получат на свои счета внушительные суммы, пишет Maaleht.

Проживающей на Сааремаа женщине позвонил русскоязычный мужчина и предложил заняться инвестициями в интернете. В общей сложности женщина перевела ему около 19 500 евро. Все это произошло весной прошлого года, но в полицию жертва обратилась лишь недавно. Уголовное дело было возбуждено 7 октября, однако, как показывает практика, таких преступников найти невозможно.

Сейчас людей, у которых есть свободные крупные суммы, не так много, но вскоре их количество сильно вырастет. Первые выплаты людям, пожелавшим вывести свои накопления из второй ступени, будут произведены в сентябре следующего года.

Правительство Эстонии неоднократно критиковало пенсионные фонды и подчеркивало, что с пенсионной реформой люди сами смогут инвестировать свои деньги. Скорее всего, эти слова услышат не только жители Эстонии, но и финансовые мошенники. Случаев инвестиционных и финансовых обманов становится все больше. За 10 месяцев этого года Департамент государственной инфосистемы получил в четыре раза больше соответствующих сообщений, чем за тот же период прошлого года.

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По словам руководителя криминального бюро Пыхьяской префектуры Департамента полиции и погранохраны Урмета Тамбре, в этом году было зарегистрировано 130 случаев, когда люди попадались на удочку инвестиционных мошенников и оставались без денег. Общий ущерб составил около 4,7 млн евро, что на 1,3 млн евро больше, чем за весь прошлый год.

При это среди жертв не только пожилые люди, но и люди среднего возраста и молодые.

По словам руководителя отдела фондов SEB Varahaldus Эндрико Выкрлаева, инвестиционные мошенники, как правило, звонят по телефону, говорят на русском или английском языках. ”Не нужно пускаться в дискуссии с такими людьми, и не надо отвечать на их вопросы. Самое правильное — положить трубку. И нет такого, что вы останетесь только без определенной суммы. Нет, вы лишитесь всех денег, поскольку никакого инвестирования, конечно же, не происходит”, — предупреждает он.

Инвестор и автор портала Rahafoorum.ee Таави Пертман говорит, что никто не будет связываться с простыми людьми и делать им предложения об инвестировании, которые действительно будут разумны. Ни по телефону, ни в торговом центре, ни по электронной почте, ни по другим подобным каналам.

По словам специалиста по инвестициям Swedbank Кайре Пейк, любую предложенную возможность инвестирования следует хорошо обдумать, выяснить информацию о том, кто ее предлагает, а также всегда иметь в виду, что большая производительность возможна лишь в случае больших рисков.

”Если предлагающее вам инвестиции лицо утверждает, что рисков нет и исключает возможность потери инвестиции, то с большой долей вероятности вы уже попали в орбиту внимания мошенника”, — сказала она.

При этом следует сохранять бдительность не только в отношении мошенников, но и в случае реального инвестирования и всегда иметь в виду и осознавать риски, которые этому сопутствуют.

По словам Тамбре, мошенники в день рассылают тысячи писем и совершают сотни телефонных звонков, чтобы найти новых жертв. Они меняют схемы и сценарии, но цель одна: выманить из людей как можно больше денег.

”Виды инвестиционного мошенничества, когда людям звонят и предлагают” отличную” возможность быстро заработать деньги, стали распространяться три-четыре года назад, — говорит Тамбре. — Сама схема проста: мошенник звонит человеку, представляется маклером какой-нибудь зарубежной интернет-биржи или инвестиционной компании и предлагает человеку ”персональную и уникальную” возможность инвестировать и быстро разбогатеть. Звонящие, как правило, говорят на русском языке. Они навязчивы, а порой агрессивны и так просто отрицательный ответ не принимают. Они просят жертву, которая, как правило, не очень хорошо разбирается в кибербезопасности, но имеет базовые навыки работы в интернете, включить компьютер и загрузить программу удаленного управления, например, AnyDesk или TeamViewer. С помощью этой программы злоумышленник получает контроль над компьютером человека”.

Людям показывают контролируемые мошенниками сайты, которые якобы являются интернет-биржами, и обещают производительность в 30% и большую прибыль уже на следующий день. ”Эксперты знают, что такие обещания нереалистичны, но они, безусловно, привлекают людей, которые раньше не занимались инвестициями”, — добавляет Тамбре.

Он отмечает, что бывают случаи, когда человек понимает, что его обманули, лишь спустя несколько месяцев или даже лет.

”Также типично, когда мошенники заявляют, что для получения денег необходимо совершить те или иные платежи, — продолжает страж порядка. — Под этим предлогом люди вдобавок к уже потерянному лишались еще нескольких тысяч евро. Также бывают случаи, когда мошенники связываются с человеком, которого уже обманули ранее, и убеждают его, что сейчас занимаются тем, чтобы вернуть деньги жертвам. Но для этого нужно якобы совершить различные платежи. В действительности же люди никогда не увидят ни потерянных ранее денег, ни денег потерянных в результате данных платежей”.

Как правило, такие преступления совершаются по телефону, но бывали случаи, когда сам человек замечал в интернете рекламу об инвестициях и отвечал на объявление, оставив свои контактные данные.

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