Скоро истекает срок давности более 85 000 долгов. Но оплатить услуги судебного исполнителя все равно придется

А все потому, что истекает срок давности самого долга, но не требований судебного исполнителя (основная плата и плата исполнительного сбора). Согласно вступающему в силу 1 марта распорядку, судебный исполнитель имеет право на исполнительные сборы и 50% основной платы (исходя из оставшейся невостребованной суммы). Иными словами: после того, как судебный исполнитель списывает основной долг должника, взыскатель отказывается от своего требования или суд выносит решение о том, что основное требование просрочено, судебный исполнитель востребует свою основную плату и для должника производство продолжается.

Как поясняет законодатель, это было сделано для того, чтобы судебные исполнители не должны были бесплатно выполнять работу, а должники не получили сигнал, что обязательства можно не исполнять.

Специалисты считают такую ситуацию несправедливой. ”Например, если взыскателем явлется небольшая фирма-подрядчик, которая также выполняла для клиента работы, но ее требования исполнитель в ходе исполнительного производства удовлетворить не сумел, то требование фирмы окажется просроченным. В то время как исполнитель сможет продолжить производство по части оплаты своего труда. Но ведь дом же готов и подрядчик также выполнил работу”, — пишут они. При этом непонятно, когда в свою очередь истекает срок давности долгов по платам судебному исполнителю.

Сеппер и Саар советуют взыскателям, срок требования которых истекает, до 1 марта 2021 года написать заявление о прекращении производства в отношении требования, после чего вернуть его в производство. С возвращением в производство начинает действовать и новый 10-летний срок давности. После 1 марта 2021 такая возможность исчезнет.

Должникам специалисты советуют при первой же возможности выяснить, у какого судебного исполнителя находятся в производстве их долги и 6 апреля быть в числе первых, кто предоставит заявление, поскольку по новой регуляции судебный исполнитель имеет право рассматривать заявление об истечении срока давности в течение 60 дней + 15 на приятие решения.