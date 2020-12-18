Скоро автобусы заполонят Тоомпеа. Мелкие перевозчики недовольны действиями правительства(1)
Мелкие автобусные фирмы остались без поддержки EAS и намерены устроить на Тоомпеа акцию протеста, пишет Eesti Päevaleht.
Мелкие автобусные фирмы остались без поддержки EAS и намерены устроить на Тоомпеа акцию протеста, пишет Eesti Päevaleht.
Уже весной правительство сказало, что эти фирмы денег не получат. Оставалась надежда на средства, выделяемые Фондом содействия развитию предпринимательства (EAS), но они не оправдались.
”У меня в Пярну стоит 16 новых автобусов. Так дальше продолжаться не может, у всех кончились деньги”, — говорит член правления Alltours OÜ Грета Таммелехт. Оборот фирмы в последние два года был более двух миллионов евро.
Речь идет о фирмах, обслуживающих международные туристические поездки, школы, детские сады, предприятия и другие учреждения Эстонии. Часто у этих перевозчиков имеется всего один или несколько автобусов. По словам причастных лиц, сектор оказался на грани вымирания.
Представитель министерства экономики и коммуникаций Айн Таттер говорит прямо, что денег нет. Когда были распределены последние 5,8 млн евро от EAS, сфера пассажирских перевозок получила всего 400 000 евро и в свете нехватки средств пришлось делать выбор. ”Выбор было решено сделать в пользу поставщиков регулярных услуг общественного транспорта, которые после первой волны коронавируса открыли трансграничные грузовые перевозки”, — сообщил Таттер. Со второй волной рынок снова упал и возникли дополнительные убытки. По словам специалиста, государство заинтересовано в том, чтобы международные услуги общего интереса действовали хотя бы в минимальном объеме.
Таммелехт сказала, что в качестве одной из мер помощи могли бы стать налоговые послабления. ”Налогово-таможенный департамент мог бы относиться к нам менее строго”, — отмечает она. Женщина воодушевилась поступком предпринимателей Ида-Вирумаа, которые привезли к Тоомпеа катафалк, и говорит, что не исключает подобной акции и со своей стороны.
”В январе мы хотим провести подобную акцию с автобусами, чтобы привлечь внимание. Так дальше продолжаться не может, у всех кончились деньги. У некоторых владельцев предприятий дома уже выставлены на принудительные торги”, — говорит женщину.
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