Скоро 700 000 человек начнут искать, куда бы выгодно вложить свои пенсионные накопления

В результате реформы пенсионные средства какой-то части из 700 000 человек, имеющих пенсионные накопления, могут оказаться на бирже.

”Я уверен, что массового увеличения количества людей, копящих свои средства второй ступени на инвестиционном счету, не произойдет, — говорит эксперт. — Эти 30 000 владельцев инвестиционных счетов, которые все равно уже инвестировали свои средства, вероятно, могут забрать деньги или начать вкладывать их самостоятельно”.

Отс обеспокоен тем, что перемены во второй пенсионной ступени застопорят весь рынок капитала и в более широком смысле всю экономику. Если народу будет предоставлена возможность забрать свои накопления, то никто не сможет спрогнозировать, сколько человек продолжат копить, а сколько выведут средства. ”Это означает невозможность планировки дальнейших инвестиций, в связи с чем пенсионные фонды смогут вкладывать деньги только в очень ликвидное имущество”, — отмечает он. По словам Отса, по сути это означает невозможность долгосрочных инвестиций: ”LHV сообщил, что они уже сейчас говорят ”нет” связанными с Эстонией инвестиционным проектам, так как они неликвидны”.

Руководитель инвестиционных фондов Swedbank Кристьян Тамла отмечает, что пока в вопросе нет ясности, говорить о какой-либо определенной стратегии не приходится, однако ясно, что ” при управлении ликвидностью инвестиций нужно быть очень осторожными”. ”Иными словами: сейчас мы ни одной инвестиции с низкой ликвидностью (которыми по сути являются все инвестиции в эстонской экономике) совершать не планируем”, — говорит он.