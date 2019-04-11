Скоро 700 000 человек начнут искать, куда бы выгодно вложить свои пенсионные накопления(22)
Глава Таллиннской биржи Каарель Отс по идее должен радоваться возможным переменам в системе второй пенсионной ступени, но он этого не делает, пишет Ärileht.
Глава Таллиннской биржи Каарель Отс по идее должен радоваться возможным переменам в системе второй пенсионной ступени, но он этого не делает, пишет Ärileht.
В результате реформы пенсионные средства какой-то части из 700 000 человек, имеющих пенсионные накопления, могут оказаться на бирже.
”Я уверен, что массового увеличения количества людей, копящих свои средства второй ступени на инвестиционном счету, не произойдет, — говорит эксперт. — Эти 30 000 владельцев инвестиционных счетов, которые все равно уже инвестировали свои средства, вероятно, могут забрать деньги или начать вкладывать их самостоятельно”.
Отс обеспокоен тем, что перемены во второй пенсионной ступени застопорят весь рынок капитала и в более широком смысле всю экономику. Если народу будет предоставлена возможность забрать свои накопления, то никто не сможет спрогнозировать, сколько человек продолжат копить, а сколько выведут средства. ”Это означает невозможность планировки дальнейших инвестиций, в связи с чем пенсионные фонды смогут вкладывать деньги только в очень ликвидное имущество”, — отмечает он. По словам Отса, по сути это означает невозможность долгосрочных инвестиций: ”LHV сообщил, что они уже сейчас говорят ”нет” связанными с Эстонией инвестиционным проектам, так как они неликвидны”.
Руководитель инвестиционных фондов Swedbank Кристьян Тамла отмечает, что пока в вопросе нет ясности, говорить о какой-либо определенной стратегии не приходится, однако ясно, что ” при управлении ликвидностью инвестиций нужно быть очень осторожными”. ”Иными словами: сейчас мы ни одной инвестиции с низкой ликвидностью (которыми по сути являются все инвестиции в эстонской экономике) совершать не планируем”, — говорит он.
В SEB банке сказали, что сейчас они ничего не планируют, поскольку информации о судьбе второй пенсионной ступени слишком мало.
Inbank вводить накопительные счета с более высоким интрессом, куда клиент мог бы вложить освободившиеся от второй пенсионной ступени средства, не будет, поскольку их необходимость в финансах зависит от того, сколько кредитов берут клиенты. При этом в банке отметили, что ”ситуация, когда LHV и Swedbank отказались от инвестиций в Эстонии, несомненно, вызывает беспокойство”.
Coop Pank не планирует участвовать в рынке инвестиционных продуктов с высоким риском (фонды, акции, векселя), но уже через месяц намерен предложить владельцам пакета Rändrahnu 1% интресс для расчетного счета (против нынешних 0,01%). Также в банке отметили, что у них самый лучший процент по срочным вкладам — до 2% годовых.
Самый молодой банк эстонского рынка Holm Bank "погоню за пенсионными средствами” как таковую себе целью не ставит, однако ”призывает людей наращивать и вкладывать свои средства” и планирует начать предоставление услуг по вкладам в мае 2019 года.
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