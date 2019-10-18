Скорее на заправку: Circle K снизила цены на бензин и дизель

Литр бензина 95 miles и дизеля D miles на станциях Circle K до позднего вечера воскресенья будет стоить 1,299 евро. Для постоянных клиентов Circle K, членов программы EXTRA Club, действует дополнительная скидка в 2,5 цента с каждого приобретенного литра топлива.

Под торговой маркой Circle K работает 59 станций полного обслуживания и 18 автоматических заправочных станций, а также два мини-маркета. Оперируя 26 автомойками, Circle K является крупнейшей сетью автомоек в Эстонии. Предприятие обеспечивает работой более 700 человек.