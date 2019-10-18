18.10.2019, 15:04

Скорее на заправку: Circle K снизила цены на бензин и дизель

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rus.delfi.ee
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Circle K Balti Jaamas
Circle K Balti JaamasFoto: Hendrik Osula

В пятницу в 15 часов топливная компания Circle K Eesti опустила цены на самые популярные виды моторного топлива ниже уровня в 1,3 евро за литр.

Литр бензина 95 miles и дизеля D miles на станциях Circle K до позднего вечера воскресенья будет стоить 1,299 евро. Для постоянных клиентов Circle K, членов программы EXTRA Club, действует дополнительная скидка в 2,5 цента с каждого приобретенного литра топлива.

Под торговой маркой Circle K работает 59 станций полного обслуживания и 18 автоматических заправочных станций, а также два мини-маркета. Оперируя 26 автомойками, Circle K является крупнейшей сетью автомоек в Эстонии. Предприятие обеспечивает работой более 700 человек.

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