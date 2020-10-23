Сколько стоит в Эстонии самая дорогая говядина

Заводчица Айри Кюльвет говорит, что в мраморном мясе вагю содержится много жира, а мышечные волокна тонкие, благодаря чему мясо тает во рту.

Японская говядина вагю — самый дорогой и ценный вид говядины в мире. Среди эстонских гурманов он также очень популярен: когда она выставила в Facebook объявление, первые куски по 90 евро за кг нашли покупателя за считанные часы.

”Я занимаюсь продажей мяса уже давно, но я не думала, что среди нас так много гурманов. На самом деле эта цена не так высока по сравнению с остальным миром. В некоторых ресторанах мясо вагю стоит 500 евро за килограмм”, — отметила Кюльвет и добавила, что какая-то часть продается по нормальной цене, а определенные куски сбываются дороже, чтобы окупить затраты на производство.

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