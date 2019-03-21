21.03.2019, 10:41

Сколько перерывов должно быть у работника в течение дня? Отвечает Инспекция труда

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Сколько перерывов должно быть у работника в течение дня? Отвечает Инспекция труда
Foto: Tiit Blaat

"Я работаю в магазине. Действительно ли в течение рабочего дня работникам магазина вдобавок к обеденному перерыву должны предоставляться другие, более короткие перерывы? Предусматривает ли также закон, сколько они должны длиться и сколько их может быть?" - спрашивает читатель.

Отвечает Индрек Ави, консультант Инспекции труда по трудовой среде

Согласно Закону о трудовом договоре, ничтожен договор, по которому на работу дольше 6 часов не предусмотрено по меньшей мере 30-минутного перерыва. Таким образом, нужно установить трудовой распорядок, чтобы работник мог через каждые шесть часов отдохнуть и перекусить по меньшей мере 30 минут.

Перерывы в течение рабочего дня не засчитываются в рабочее время, за исключением случая, когда из-за характера работы невозможно дать перерыв и работодатель создает работнику возможность отдохнуть и перекусить в рабочее время.

Во избежание физической перегрузки работника работодатель должен в течение рабочего дня или рабочей смены делать и более короткие перерывы, которые засчитываются в рабочее время. Закон не уточняет длительность, частоту и количество перерывов. Распорядок рабочего времени и перерывов устанавливает работодатель, исходя из рисков для здоровья. Результаты компетентно организованного анализа рисков трудовой среды показывают, что следует делать для сохранения здоровья работников, в том числе преобразование рабочего места, оптимизация трудовой нагрузки и длительность и частота перерывов.

При организации работы и рабочего времени следует учитывать особенности работника и изменение работоспособности в течение рабочего дня. В части перерывов стоит учитывать предложения самих работников, потому что сам человек знает изменения своей работоспособности и симптомы здоровья лучше всего.

Перерывы предусматриваются для восстановления от трудовой нагрузки. Наиболее распространены 10-15-минутные перерывы через каждые два часа работы. Все-таки частота и длительность перерывов среди прочего зависит от трудовой нагрузки и состояния здоровья работника. Гибкий распорядок рабочего времени и перерывов обеспечивает оптимальную работоспособность работника в течение всего рабочего дня.

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