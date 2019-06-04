Сколько нужно зарабатывать, чтобы войти в 10% самых богатых людей в Эстонии?

”Кроме того, исследование показывает, что в некоторых регионах значительно выросла разница в зарплате между высокооплачиваемыми и низкооплачиваемыми работниками, — добавил Хенри Аувяэрт. — Например, если в Северо-Восточной Эстонии рост зарплат наиболее высокооплачиваемых работников составил 20%, то зарплаты низкооплачиваемых работников росли почти в два раза медленнее (12%)”.

По словам руководителя Агентства по исследованию зарплат Кадри Сеэдер, на различия в зарплатах влияет разное распределение работ между регионами, например, высокооплачиваемые места сфер инфотехнологии и финансов находятся в основном в Таллинне и Тарту, деревообработка влияет на зарплаты в Южной Эстонии, а производство энергии и химическая промышленность — в Восточной Эстонии. ”По уровню зарплат вперед выходят крупные предприятия, где больше динамика рабочей силы и где экономические результаты это позволяют”, — добавила Кадри Сеэдер.

Агентство по исследованию зарплат при сотрудничестве с крупнейшим в Эстонии порталом поиска работы CVKeskus.ee проводят опрос работодателей, работников и соискателей работы два раза в год. По численности участников эти исследования являются самыми крупными в сфере рынка труда и зарплаты в Эстонии. В проведенном среди работников исследовании осенью/зимой 2018 года участвовало 10 946 человек.

В весеннем исследовании нынешнего года можно участвовать до 10 июня на сайте агентства по исследованию зарплат.

Участники исследования получат бесплатно анализ зарплат 75 должностей, чтобы сравнить зарплату на своей должности со средней зарплатой на рынке труда.

Сколько нужно зарабатывать, чтобы войти в 10% самых богатых людей?

В Таллинне и Харьюмаа 2620 € в месяц

В Тарту и Тартумаа 2270 €

В Северо-Восточной Эстонии (Ида- и Ляэне-Вирумаа, Йыгевамаа) 2100 €

В Западной Эстонии (Хийумаа, Сааремаа, Ляэнемаа и Пярнумаа) 2100 €

В Центральной Эстонии (Ярвамаа, Рапламаа и Вильяндимаа) 2070 €