04.06.2019, 09:30

Сколько нужно зарабатывать, чтобы войти в 10% самых богатых людей в Эстонии?

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rus.delfi.ee
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Euro
Foto on illustreeriv.Foto: Ilmar Saabas

В ходе исследования, проведенного порталом поиска работы CVKeskus.ee и агентством по исследованию зарплат, выяснилось, что для того, чтобы подняться на вершину списка, нужно получать брутто-зарплату в размере около 2500 евро. За год граница 10% самых высоких в Эстонии зарплат выросла на 22 %. Выше всего граница богатства поднялась в Северо-Восточной и Западной Эстонии, говорится в пресс-релизе.

Чтобы попасть на вершину списка самых больших зарплат, работая в окрестностях столицы, и войти в 10% самых богатых людей, необходимо преодолеть границу брутто-зарплаты в 2620 евро. В Тарту и Тартуском уезде, чтобы входить в десятую часть самых богатых людей, нужно зарабатывать не менее 2270 евро в месяц. Чтобы войти в число самых высокооплачиваемых работников в Северо-Восточной и Западной Эстонии достаточно зарплаты 2100 евро, а в Центральной Эстонии — 2070 евро.

За год размеры наиболее высоких зарплат больше всего выросли в Северо-Восточной и Западной Эстонии, где 10% самых высокооплачиваемых работников зарабатывают на пятую часть больше, чем в прошлом году. ”С одной стороны, статистика зарплат отражает небольшое уменьшение региональных различий в зарплатах, с другой же стороны, ради высокой зарплаты по-прежнему нужно перебираться в столицу, где 10 % самых высокооплачиваемых работников зарабатывают на 25% больше, чем в других регионах Эстонии. Вакансии с высокой зарплатой предлагаются в большинстве в секторах инфотехнологии, продажи, строительства и транспорта”, — прокомментировал результаты исследования менеджер по маркетингу CVKeskus.ee Хенри Аувяэрт.

”Кроме того, исследование показывает, что в некоторых регионах значительно выросла разница в зарплате между высокооплачиваемыми и низкооплачиваемыми работниками, — добавил Хенри Аувяэрт. — Например, если в Северо-Восточной Эстонии рост зарплат наиболее высокооплачиваемых работников составил 20%, то зарплаты низкооплачиваемых работников росли почти в два раза медленнее (12%)”.

По словам руководителя Агентства по исследованию зарплат Кадри Сеэдер, на различия в зарплатах влияет разное распределение работ между регионами, например, высокооплачиваемые места сфер инфотехнологии и финансов находятся в основном в Таллинне и Тарту, деревообработка влияет на зарплаты в Южной Эстонии, а производство энергии и химическая промышленность — в Восточной Эстонии. ”По уровню зарплат вперед выходят крупные предприятия, где больше динамика рабочей силы и где экономические результаты это позволяют”, — добавила Кадри Сеэдер.

Агентство по исследованию зарплат при сотрудничестве с крупнейшим в Эстонии порталом поиска работы CVKeskus.ee проводят опрос работодателей, работников и соискателей работы два раза в год. По численности участников эти исследования являются самыми крупными в сфере рынка труда и зарплаты в Эстонии. В проведенном среди работников исследовании осенью/зимой 2018 года участвовало 10 946 человек.

В весеннем исследовании нынешнего года можно участвовать до 10 июня на сайте агентства по исследованию зарплат.

Участники исследования получат бесплатно анализ зарплат 75 должностей, чтобы сравнить зарплату на своей должности со средней зарплатой на рынке труда.

Сколько нужно зарабатывать, чтобы войти в 10% самых богатых людей?

В Таллинне и Харьюмаа 2620 € в месяц

В Тарту и Тартумаа 2270 €

В Северо-Восточной Эстонии (Ида- и Ляэне-Вирумаа, Йыгевамаа) 2100 €

ТОП

В Западной Эстонии (Хийумаа, Сааремаа, Ляэнемаа и Пярнумаа) 2100 €

В Центральной Эстонии (Ярвамаа, Рапламаа и Вильяндимаа) 2070 €

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