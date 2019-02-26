Skinest Rail инвестирует в экологичность своих предприятий

По словам члена правления Skinest Rail Романа Захарова, ”Депо Валга” имеет большой потенциал и перспективы развития и является стратегически важным для концерна. Поэтому эффективному функционированию депо Skinest Rail уделяет особое внимание.

”Развивая вагоноремонтное предприятие, мы постоянно инвестируем в его деятельность. Так, на сегодняшний день ”Депо Валга” является единственным в странах Балтии сервисным центром по обслуживанию инновационных вагонов”, — пояснил Захаров.

”Сейчас, когда повсеместно идет переход на возобновляемые источники электроэнергии, мы как одно из крупнейших предприятий Эстонии и один из самых крупных работодателей в Валгамаа, наряду с усовершенствованием технической оснащенности наших предприятий, считаем необходимым инвестирование и в их экологичность”, — отметил он. ”Я также хотел бы выразить благодарность предприятиям Elektrilevi, Elering, Kredex, которые помогли нам реализовать этот проект” , — добавил член правления Skinest.

По словам старейшины волости Валга Маргуса Лепика, увеличение доли энергии, получаемой из возобновляемых источников в Валга, является положительным моментом для региона, а в более широком смысле — вкладом в реализацию планов по постепенному переходу на ”зеленую” энергию.