Skinest Rail инвестирует в экологичность своих предприятий
Железнодорожный концерн Skinest Rail оснастил свое дочернее предприятие - вагоноремонтное депо «Депо Валга», солнечными панелями, которые заработали в начале года, сообщается в пресс-релизе.
Железнодорожный концерн Skinest Rail оснастил свое дочернее предприятие - вагоноремонтное депо «Депо Валга», солнечными панелями, которые заработали в начале года, сообщается в пресс-релизе.
По словам члена правления Skinest Rail Романа Захарова, ”Депо Валга” имеет большой потенциал и перспективы развития и является стратегически важным для концерна. Поэтому эффективному функционированию депо Skinest Rail уделяет особое внимание.
”Развивая вагоноремонтное предприятие, мы постоянно инвестируем в его деятельность. Так, на сегодняшний день ”Депо Валга” является единственным в странах Балтии сервисным центром по обслуживанию инновационных вагонов”, — пояснил Захаров.
”Сейчас, когда повсеместно идет переход на возобновляемые источники электроэнергии, мы как одно из крупнейших предприятий Эстонии и один из самых крупных работодателей в Валгамаа, наряду с усовершенствованием технической оснащенности наших предприятий, считаем необходимым инвестирование и в их экологичность”, — отметил он. ”Я также хотел бы выразить благодарность предприятиям Elektrilevi, Elering, Kredex, которые помогли нам реализовать этот проект” , — добавил член правления Skinest.
По словам старейшины волости Валга Маргуса Лепика, увеличение доли энергии, получаемой из возобновляемых источников в Валга, является положительным моментом для региона, а в более широком смысле — вкладом в реализацию планов по постепенному переходу на ”зеленую” энергию.
”Мы всегда приветствуем поступление инвестиций в регион, в развитие современных технологий и сохранение окружающей среды. Со своей стороны мы готовы оказывать всяческую поддержку подобным инициативам”, — сказал Лепик.
Суммарная мощность солнечных панелей составит 132 кВт. За счет панелей планируется покрывать примерно пятую часть от всей потребляемой вагоноремонтным предприятием электроэнергии.
Объем инвестиции составил 100 000 евро. Чуть менее 30% вложенных средств Skinest Rail планирует покрыть за счет дотации фонда KredEx.
Skinest Rail — международный железнодорожный концерн, оказывающий квалифицированные услуги в области железнодорожного транспорта и строительства. Skinest Rail имеет предприятия в Эстонии, Латвии, Литве, Украине, России, Польше, Грузии, Казахстане, Финляндии и Хорватии.
АО ”Депо Валга” — предприятие, оказывающее комплексное обслуживание по ремонту грузовых вагонов. Мощности предприятия позволяют осуществлять ремонт до 2000 грузовых вагонов в год. В прошлом году депо был присвоен статус сертифицированного сервисного центра по обслуживанию инновационных вагонов. Предприятие обеспечивает работой около 60 человек.
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