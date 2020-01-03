Скидки по-эстонски! Покупатели заподозрили известный магазин стройматериалов в манипуляции с ценами

В размещенном в группе "Meedia- ja reklaamipärleid meilt ja mujalt" в Facebook посте указывают, что на неделе строительный магазин K-rauta продавал один товар в интернет-магазине по обычной цене 54,91 евро. В выходные в магазине была кампания скидок и цену товара снизили на 35 процентов. Но странным образом обычная цена товара на время кампании повысилась до 85 евро, таким образом, теперь клиент мог приобрести "товар со скидкой" за 53,95 евро. Следовательно, демонстрировали большую скидку, но реальная денежная выгода была меньше одного евро.

В комментариях описывает аналогичный опыт и другой клиент строительного магазина, который вечером 27 декабря купил шкафчик для ванной по обычной цене 171,50 евро. Уже на следующий день обычную цену товара повысили до 225 евро, из которых вычли 30-процентную скидку.

Еще один потребитель называет следующий трюк, который используют магазины. А именно, обещают большой процент скидки со всего товара по обычной цене, но на время кампании меняют цены очень многих товаров. На товары делают маленькие скидки, только для того, чтобы не нужно было делать с них обещанную большую скидку.