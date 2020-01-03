Скидки по-эстонски! Покупатели заподозрили известный магазин стройматериалов в манипуляции с ценами

Руководитель по коммуникации Департамента защиты прав потребителей и технического надзора Анне-Май Хелемяэ говорит, что в соответствии со статьей 14 Закона о защите прав потребителей, предложение товаров и услуг потребителю должно происходить с учетом доброго обычая торговли и честно по отношению к потребителю. В случае, если торговец предоставляет неверную информацию о цене товара, основах расчета цены или наличии ценового преимущества, то речь может идти о вводящем в заблуждение приеме торговли, использование которых запрещено.
"Что теперь касается скидок, то этот вопрос регулирует Закон о торговой деятельности, а точнее статья 11. В соответствии с ней, слова "продажа по льготным ценам", "уценка" или другие слова или выражения соответствующего значения можно использовать только тогда, когда продажа связна с продажей обычно продаваемого торговцем товара, если такая продажа длится ограниченное время или если цена таким образом продаваемого товара существенно ниже обычной цены", — сказала Хелемяэ.
K-rauta: речь идет о технической проблеме
Руководитель по маркетингу управляющей магазинами K-rauta фирмы Kesko Senukai Кристина Ковалькова сказала Delfi Kasulik, что эстонскими магазинами K-rauta и интернет-магазином K-rauta управляют различные независимые коммерческие объединения, таким образом, происходит отдельная закупка товаров, назначают независимые цены и проходят различные кампании.
"Следовательно, цены и ассортимент в магазинах K-rauta и в интернет-магазине могут быть не одинаковыми. А в интернет-магазине отображение цены зависит от того, со склада какой страны приходят товары — в части случаев отображаются вместе как розничная цена, так и цена со скидкой, в других случаях только цена со скидкой, то есть в конкретном случае в обоих вариантах речь идет о цене со скидкой. Мы согласны, что такое разное отображение цен вызывает неразбериху, и в ближайшие месяцы должно быть готово ИТ-решение, которое унифицирует системы", — обещает она.
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