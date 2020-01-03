03.01.2020, 09:50

Скидки по-эстонски! Покупатели заподозрили известный магазин стройматериалов в манипуляции с ценами

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Raha raiskamine
Raha raiskamineFoto: Argo Ingver

В социальной сети обвиняют известный строительный магазин в манипуляции со скидками. А именно, потребители заметили, что магазин на время кампании скидок повышает обычную цену на сумму обещанной скидки, таким образом, реальной финансовой выгоды потребитель как будто не получает.

В размещенном в группе "Meedia- ja reklaamipärleid meilt ja mujalt" в Facebook посте указывают, что на неделе строительный магазин K-rauta продавал один товар в интернет-магазине по обычной цене 54,91 евро. В выходные в магазине была кампания скидок и цену товара снизили на 35 процентов. Но странным образом обычная цена товара на время кампании повысилась до 85 евро, таким образом, теперь клиент мог приобрести "товар со скидкой" за 53,95 евро. Следовательно, демонстрировали большую скидку, но реальная денежная выгода была меньше одного евро.

В комментариях описывает аналогичный опыт и другой клиент строительного магазина, который вечером 27 декабря купил шкафчик для ванной по обычной цене 171,50 евро. Уже на следующий день обычную цену товара повысили до 225 евро, из которых вычли 30-процентную скидку.

Еще один потребитель называет следующий трюк, который используют магазины. А именно, обещают большой процент скидки со всего товара по обычной цене, но на время кампании меняют цены очень многих товаров. На товары делают маленькие скидки, только для того, чтобы не нужно было делать с них обещанную большую скидку.

Руководитель по коммуникации Департамента защиты прав потребителей и технического надзора Анне-Май Хелемяэ говорит, что в соответствии со статьей 14 Закона о защите прав потребителей, предложение товаров и услуг потребителю должно происходить с учетом доброго обычая торговли и честно по отношению к потребителю. В случае, если торговец предоставляет неверную информацию о цене товара, основах расчета цены или наличии ценового преимущества, то речь может идти о вводящем в заблуждение приеме торговли, использование которых запрещено.

"Что теперь касается скидок, то этот вопрос регулирует Закон о торговой деятельности, а точнее статья 11. В соответствии с ней, слова "продажа по льготным ценам", "уценка" или другие слова или выражения соответствующего значения можно использовать только тогда, когда продажа связна с продажей обычно продаваемого торговцем товара, если такая продажа длится ограниченное время или если цена таким образом продаваемого товара существенно ниже обычной цены", — сказала Хелемяэ.

K-rauta: речь идет о технической проблеме

Руководитель по маркетингу управляющей магазинами K-rauta фирмы Kesko Senukai Кристина Ковалькова сказала Delfi Kasulik, что эстонскими магазинами K-rauta и интернет-магазином K-rauta управляют различные независимые коммерческие объединения, таким образом, происходит отдельная закупка товаров, назначают независимые цены и проходят различные кампании.

"Следовательно, цены и ассортимент в магазинах K-rauta и в интернет-магазине могут быть не одинаковыми. А в интернет-магазине отображение цены зависит от того, со склада какой страны приходят товары — в части случаев отображаются вместе как розничная цена, так и цена со скидкой, в других случаях только цена со скидкой, то есть в конкретном случае в обоих вариантах речь идет о цене со скидкой. Мы согласны, что такое разное отображение цен вызывает неразбериху, и в ближайшие месяцы должно быть готово ИТ-решение, которое унифицирует системы", — обещает она.

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