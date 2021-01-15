Скидки и снежная погода заставили покупателей раскупить почти все лыжные товары

Представитель Rademar OÜ подтверждает, что сочетание зимне погоды и скидок привело к тому, что продажа лыжных товаров превысила все ожидания. Здесь есть минус для тех, кто еще не успел купить лыжи и экипировку — выбор в магазинах сейчас довольно скудный. Но не стоит отчаиваться — скоро товар на полках должен пополниться.

Hawaii Express рассказывает, что чаще всего клиенты покупают для детей целый комплект для катания на лыжах: лыжи, сапоги и лыжные палки. При этом продается товар разного уровня как для любителей, так и для профессионалов.

Так как прошлой зимой снега почти не было, то с осталось очень много товаров, поэтому Hawaii Express со спросом справляется, но уже был сделан дополнительный заказ товаров, который вскоре должен поступить в магазины.

Sportland заверил, что и у них хватит лыжных товаров, как в интернет-магазине и представительствах, так и на складе.