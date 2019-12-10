10.12.2019, 08:31

Сказочно прибыльный бизнес бывшего министра внутренних дел и его сыновей. Оборот — как у крупных банков

 (18)
EST
Savisaare protsess 19.september
Savisaare protsess 19.septemberFoto: Rauno Volmar

Бывший министр внутренних дел Айн Сеппик и его сыновья Сийм и Сулев занимаются глобальным бизнесом, который приносит заоблачные суммы. Оборот трех фирм составляет почти 390 млн евро, а в прошлом году два предприятия принесли 37 млн евро прибыли. Что же это за сказочно прибыльный бизнес?

Бизнес братьев Сеппиков приносит особенно высокую прибыль последние пару лет. Предприятию Bravotex принадлежат три фирмы по продаже морепродуктов. Владеют предприятием в равной мере отец и сыновья.

Начнем с фирмы Multiforce OÜ, оборот которой в 2018 году составил 162,87 млн евро — больше, чем, например, у банка SEB за тот же период. При этом чистая прибыль составила 23,5 млн евро. Фирма занимается продажей камчатского и снежного краба в США. Да, всего лишь в одну страну. Сеппики также получили от фирмы 2 000 000 евро дивидендов.

Сказочный рост оборота у Multiforce произошел как раз в прошлом году. Годом ранее эта сумма составило чуть менее 100 млн евро. Резко выросла и прибыль — год назад она составила всего лишь около миллиона евро.

вторая золотая жила — Vertimex OÜ, оборот которой составил 128,5 млн евро. Феноменальный результат, из которого 13,5 млн евро — чистая прибыль. Модель деятельности идентичная — продажа камчатского и снежного краба в США, мизерное количество попало и в Россию. Вновь владельцы получили от фирмы 2 000 000 евро дивидендов.

Эта фирма за год также нарастила объем более чем на 40 млн евро. однако прибыль в 2017 году были чуть ли не вдвое выше — 21,9 млн евро.

С третьей фирмой все немного по-другому. Оброт Springway OÜ оказался чуть меньше 100 млн евро. Экономический год фирма закончила с минусом в 262 000 евро.

В этот раз фирма не связана ни с крабом, ни с США. Основными товарами являются атлантическая треска, пикша, палтус и сайда, 77,24% которых были отправлены в Данию. Другими крупными рынками были Великобритания, Гонконг и Польша. Несмотря на минус, владельцы решили выплатить дивиденды и с этой фирмы — 250 000 евро.

Оборот фирмы за год вырос на 15 млн евро, а минус значительно сократился. В 2017 году фирма ушла в минус на 1,9 млн евро.

Несмотря на это, кажется, что Сеппики напали на настоящую золотую жилу в торговле мясом краба.

Летом 2016 года Сулев Сеппик сказал Eesti Ekspress о своем бизнесе: "Никакой ядерной физики. Покупаем и продаем. В этом бизнесе жесткая конкуренция".

Братья Сеппики рассказали, что объем колоссальный, но прибыль колеблется из года в год. В прошлом году минус составил несколько миллионов евро, а год до этого быль прибыльный.

Читайте также: