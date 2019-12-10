Сказочно прибыльный бизнес бывшего министра внутренних дел и его сыновей. Оборот — как у крупных банков

С третьей фирмой все немного по-другому. Оброт Springway OÜ оказался чуть меньше 100 млн евро. Экономический год фирма закончила с минусом в 262 000 евро.
В этот раз фирма не связана ни с крабом, ни с США. Основными товарами являются атлантическая треска, пикша, палтус и сайда, 77,24% которых были отправлены в Данию. Другими крупными рынками были Великобритания, Гонконг и Польша. Несмотря на минус, владельцы решили выплатить дивиденды и с этой фирмы — 250 000 евро.
Оборот фирмы за год вырос на 15 млн евро, а минус значительно сократился. В 2017 году фирма ушла в минус на 1,9 млн евро.
Несмотря на это, кажется, что Сеппики напали на настоящую золотую жилу в торговле мясом краба.
Летом 2016 года Сулев Сеппик сказал Eesti Ekspress о своем бизнесе: "Никакой ядерной физики. Покупаем и продаем. В этом бизнесе жесткая конкуренция".
Братья Сеппики рассказали, что объем колоссальный, но прибыль колеблется из года в год. В прошлом году минус составил несколько миллионов евро, а год до этого быль прибыльный.
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