Сказочно прибыльный бизнес бывшего министра внутренних дел и его сыновей. Оборот — как у крупных банков

Бизнес братьев Сеппиков приносит особенно высокую прибыль последние пару лет. Предприятию Bravotex принадлежат три фирмы по продаже морепродуктов. Владеют предприятием в равной мере отец и сыновья.

Начнем с фирмы Multiforce OÜ, оборот которой в 2018 году составил 162,87 млн евро — больше, чем, например, у банка SEB за тот же период. При этом чистая прибыль составила 23,5 млн евро. Фирма занимается продажей камчатского и снежного краба в США. Да, всего лишь в одну страну. Сеппики также получили от фирмы 2 000 000 евро дивидендов.

Сказочный рост оборота у Multiforce произошел как раз в прошлом году. Годом ранее эта сумма составило чуть менее 100 млн евро. Резко выросла и прибыль — год назад она составила всего лишь около миллиона евро.

вторая золотая жила — Vertimex OÜ, оборот которой составил 128,5 млн евро. Феноменальный результат, из которого 13,5 млн евро — чистая прибыль. Модель деятельности идентичная — продажа камчатского и снежного краба в США, мизерное количество попало и в Россию. Вновь владельцы получили от фирмы 2 000 000 евро дивидендов.

Эта фирма за год также нарастила объем более чем на 40 млн евро. однако прибыль в 2017 году были чуть ли не вдвое выше — 21,9 млн евро.