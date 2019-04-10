Сканер отпечатков пальцев Samsung Galaxy S10 обманули при помощи 3D-принтера

Производители смартфонов активно внедряют различные технологии защиты устройств при помощи биометрии, но самой распространенной из них пока остается технология распознавания владельца по отпечатку пальцев. Ранее исследователям и любителям удавалось обмануть датчики отпечатков различных смартфонов, а теперь этот список пополнил и новый флагманский аппарат Samsung Galaxy S10, в котором сканер отпечатков встроен в дисплей.
Как пишет The Verge, пользователь сервиса Imgur под ником darkshark рассказал и показал, как ему удалось обойти защиту смартфона. Для этого он сфотографировал отпечаток своего пальца на винном бокале, обработал снимок в Photoshop, а затем с третьей попытки напечатал его на 3D-принтере. Получившаяся копия отпечатка оказалась достаточно хорошей, чтобы обмануть сканер. Весь процесс занял примерно 13 минут.
Как отмечает издание, в Galaxy S10 установлен новый ультразвуковой сканер отпечатков, который должен обеспечивать лучшую защиту по сравнению со сканерами, которыми оснащались предыдущие аппараты линейки, однако эксперимент заставляет в этом усомниться. Основная проблема заключается в том, что именно отпечаток пальца все чаще используется для входа в банковские приложения и подтверждения платежей, а подделать отпечаток не составляет большого труда при наличии 3D-принтера.
Напомним, в прошлом году группа исследователей из США при помощи нейросети смогла сгенерировать универсальные отпечатки пальцев (своего рода "мастер-ключи"), способные обмануть дактилоскопические датчики. Эта разработка основана на том факте, что большинство датчиков отпечатков, включая те, что используются в смартфонах, считывают не весь отпечаток приложенного пальца, а лишь его часть и сверяют рисунок с частичными, а не с полными отпечатками. И если в целом рисунок на подушечке пальцев каждого человека уникален, то его фрагменты могут совпадать у многих людей, что позволяет обмануть систему. При этом некоторые сочетания линий в отпечатках оказываются более распространенными, чем прочие, и нейросеть научили выделять именно такие фрагменты.