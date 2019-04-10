Сканер отпечатков пальцев Samsung Galaxy S10 обманули при помощи 3D-принтера

Как пишет The Verge, пользователь сервиса Imgur под ником darkshark рассказал и показал, как ему удалось обойти защиту смартфона. Для этого он сфотографировал отпечаток своего пальца на винном бокале, обработал снимок в Photoshop, а затем с третьей попытки напечатал его на 3D-принтере. Получившаяся копия отпечатка оказалась достаточно хорошей, чтобы обмануть сканер. Весь процесс занял примерно 13 минут.

Как отмечает издание, в Galaxy S10 установлен новый ультразвуковой сканер отпечатков, который должен обеспечивать лучшую защиту по сравнению со сканерами, которыми оснащались предыдущие аппараты линейки, однако эксперимент заставляет в этом усомниться. Основная проблема заключается в том, что именно отпечаток пальца все чаще используется для входа в банковские приложения и подтверждения платежей, а подделать отпечаток не составляет большого труда при наличии 3D-принтера.