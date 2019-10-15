Скандальные бизнесмены связаны с еще одним девелоперским проектом

Речь идет о находящемся в Лоо девелоперском проекте Kastanikodud, который, согласно плану, должен состоять из семи домов по 40 квартир каждый. Компания-застройщик Loo Kodud OÜ уже имеет налоговую задолженность в размере более 87 000 евро.

Более того, компания взяла кредит через Crowdestate и теперь краудфандинговая платформа будет требовать личного банкротства руководителя фирмы.