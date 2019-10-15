15.10.2019, 10:29

Скандальные бизнесмены связаны с еще одним девелоперским проектом


rus.delfi.ee
EST
raha
rahaFoto: Andres Putting

Скандальные бизнесмены Кристьян Сильд и Артем Ахметчин связаны не только с проблемным девелоперским проектом в Кейла. Они также имеют отношение к фирме Loo Kodud OÜ, которая занимается строительством домов в Лоо и у которой уже накопилась налоговая задолженность, пишут "Деловые Ведомости".

Речь идет о находящемся в Лоо девелоперском проекте Kastanikodud, который, согласно плану, должен состоять из семи домов по 40 квартир каждый. Компания-застройщик Loo Kodud OÜ уже имеет налоговую задолженность в размере более 87 000 евро.

Более того, компания взяла кредит через Crowdestate и теперь краудфандинговая платформа будет требовать личного банкротства руководителя фирмы.

Uudiskirja Üleskutse
Читайте также: