Скандальные бизнесмены связаны с еще одним девелоперским проектом

Скандальные бизнесмены Кристьян Сильд и Артем Ахметчин связаны не только с проблемным девелоперским проектом в Кейла. Они также имеют отношение к фирме Loo Kodud OÜ, которая занимается строительством домов в Лоо и у которой уже накопилась налоговая задолженность, пишут "Деловые Ведомости".
Речь идет о находящемся в Лоо девелоперском проекте Kastanikodud, который, согласно плану, должен состоять из семи домов по 40 квартир каждый. Компания-застройщик Loo Kodud OÜ уже имеет налоговую задолженность в размере более 87 000 евро.
Более того, компания взяла кредит через Crowdestate и теперь краудфандинговая платформа будет требовать личного банкротства руководителя фирмы.
Пашинян порадовал новым праздником с "эффектом Гюмри"
В Абакане объявили траур в связи с трагической гибелью Булакина
В Китае запатентовали копию Toyota Land Cruiser 200
Мощное "лобовое" ДТП произошло под Штыково