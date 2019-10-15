Скандальные бизнесмены связаны с еще одним девелоперским проектом

Скандальные бизнесмены Кристьян Сильд и Артем Ахметчин связаны не только с проблемным девелоперским проектом в Кейла. Они также имеют отношение к фирме Loo Kodud OÜ, которая занимается строительством домов в Лоо и у которой уже накопилась налоговая задолженность, пишут "Деловые Ведомости".
Речь идет о находящемся в Лоо девелоперском проекте Kastanikodud, который, согласно плану, должен состоять из семи домов по 40 квартир каждый. Компания-застройщик Loo Kodud OÜ уже имеет налоговую задолженность в размере более 87 000 евро.
Более того, компания взяла кредит через Crowdestate и теперь краудфандинговая платформа будет требовать личного банкротства руководителя фирмы.
Ученые выяснили, какая группа крови неуязвима для рака
Огромный айсберг весом 315 млрд тонн откололся от Антарктиды
За что убили принцессу Диану: дневник с компроматом
Отдыхавший на курорте мужчина искупался в море и умер через день