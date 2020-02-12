Скандально известный интернет-магазин приказал долго жить. Что делать клиентам?

Это означает, что когда фирма представит заявление о банкротстве, потребители в рамках банкротного производства смогут предъявлять свои требования.

Если вы заплатили за товар в рассрочку и с момента заключения договора о потребительском кредите не прошло 14 дней, вы можете расторгнуть договор. Для этого следует незамедлительно отправить заявление поставщику услуги кредита (банку/кредитору, но не Reset Eesti OÜ). Если прошло более 14 дней, то от договора отказаться уже нельзя. В этом случае придется вернуть весь кредит, вне зависимости от того, получили вы товар или нет.

Если вы приобрели товар на собственные средства, то следует выдвинуть требование в рамках банкротного производства.

Для этого необходимо отслеживать при помощи сайта www.ametlikudteadaanded.ee, когда Reset Eesti OÜ подаст заявление о банкротстве. Через некоторое время после сообщения о начале банкротного производства там же появятся контакты банкротного управляющего. Свои требования следует отправлять ему.

Комментариев у представителей Reset Eesti OÜ получить не удалось.